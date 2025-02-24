"У Путіна не всі карти на руках у цій війні": британський прем'єр різко відповів Трампу через Україну

За словами Кіра Стармера, Кремль не матиме переваги в будь-яких мирних переговорах щодо України. У відповідь на нещодавні американо-російські переговори він повторив свої заклики до того, що у Києва має бути місце за столом переговорів.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дорікнув президенту США Дональду Трампу у своїй заяві про те, що Кремль не має переваги в будь-яких мирних переговорах щодо України. Про це пише The Telegraph.

"У Росії не всі карти в цій війні", — заявив сер Кір Стармер.

Під час київського саміту, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення російських військ, Стармер сказав по відеозв'язку: "Це час для єдності. У цей вирішальний момент, коли починаються переговори, ми повинні працювати разом, щоб сформувати результат". У відповідь на нещодавні американо-російські переговори він повторив свої заклики до того, що в Києва має бути місце за столом переговорів, і що в основі будь-якої мирної угоди має бути суверенна Україна.

Трамп "змінив глобальний діалог за останні кілька тижнів", — сказав він, але додавши, що Захід має посилити тиск на Москву, щоб "забезпечити міцний мир". Зустріч за участю 13 світових лідерів покликана продемонструвати єдину підтримку перед обличчям розколу між Києвом і адміністрацією Трампа, що росте.

Поки союзники України представляли нові пакети військової допомоги та санкцій проти Росії, Володимир Зеленський запропонував обмін військовополоненими з Росією у форматі всіх на всіх як "початок" процесу з припинення війни.

Нагадаємо, що Вашингтон представить Раді Безпеки ООН і Генеральній Асамблеї проєкт резолюції, в якому не згадується про територіальну цілісність України.

Також повідомлялося, що Зеленський заявив, що Україна не визнає, що має заплатити США за надану зброю. "Грант — це не борг".