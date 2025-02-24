"Ідея — завершити війну": США закликали Генасамблею ООН голосувати проти резолюції України, — Reuters

За словами журналістів, у тексті резолюції США йдеться про загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і міститься "заклик до якнайшвидшого припинення конфлікту і міцного миру між Україною і Росією".

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США закликають Генеральну Асамблею ООН підтримати її резолюцію до третьої річниці вторгнення російських військ до України, виступити проти будь-яких поправок і голосувати проти іншої резолюції, підготовленої Україною та ЄС. Про це пише Reuters.

У дипломатичній ноті, надісланій у неділю, до якої отримали доступ журналісти, Сполучені Штати описали свою коротку резолюцію як "зосереджену на одній простій ідеї: припинення війни".

"За допомогою цієї резолюції держави-учасниці можуть створити реальний імпульс для міжнародного миру і безпеки, підтримання яких є головною метою Організації Об'єднаних Націй", — ідеться в заяві, в якій міститься прохання до країн "голосувати проти будь-якої іншої резолюції або поправок, представлених" на засіданні в понеділок, 24 лютого.

Проєкт резолюції США, запропонований минулої п'ятниці, протиставляє його Україні та ЄС, які впродовж останнього місяця вели перемовини з країнами ООН щодо власної резолюції про війну в Україні, в якій повторюється вимога ООН про те, щоб Росія вивела війська і припинила бойові дії.

193 країни, які входять до Генеральної Асамблеї ООН, переважною більшістю голосів неодноразово підтримували суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів від початку війни. У проєкті США про це не згадується.

У тексті резолюції США йдеться про загибель людей під час "російсько-українського конфлікту", повторюється, що головною метою ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки й мирне врегулювання суперечок. Слідує "заклик до якнайшвидшого припинення конфлікту і міцного миру між Україною і Росією".

Резолюція ООН щодо війни в Україні: пропоновані поправки

За словами дипломатів, 15 членів Ради Безпеки ООН також збираються проголосувати за той самий текст США пізніше в понеділок. Для ухвалення резолюції Ради необхідно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Росії, Китаю, Великої Британії або Франції.

Ініціатива США в ООН з'явилася після того, як президент США Дональд Трамп знову спробував стати посередником у припиненні війни, що спричинило розбіжності з президентом України Володимиром Зеленським і побоювання серед європейських союзників, що їх можуть виключити з мирних переговорів.

Генеральна Асамблея має проголосувати за кілька запропонованих поправок до проєкту резолюції США. Росія запропонувала внести поправки в проєкт США, щоб згадати про усунення "першопричин" війни. У 2022 році Росія назвала своє вторгнення "спеціальною військовою операцією", покликаною "денацифікувати" Україну і зупинити розширення НАТО, нагадало інформагентство.

Велика Британія і 24 держави ЄС також запропонували поправки до проєкту США в Генеральній Асамблеї: назвати військовий конфлікт "повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну", підтримати суверенітет і територіальну цілісність України та закликати до "справедливого, міцного і всеосяжного миру" відповідно до Статуту ООН і принципів суверенної рівності та територіальної цілісності.

Резолюції Генеральної Асамблеї не є обов'язковими, але мають політичну вагу і відображають глобальний погляд на війну.

Нагадаємо, що, за даними WSJ, Кремль планує затягувати мирні переговори до нескінченності.

Також повідомлялося, що Генштаб ЗСУ склав нову стратегію того, як Україна вестиме війну у 2025 році без США.