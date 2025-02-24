Кремль планує затягувати мирні переговори до нескінченності, — WSJ

Дональд Трамп форсує переговори щодо припинення війни в Україні та сподівається після залишити РФ "за бортом". Але Путін використовує білий дім, щоб вийти з ізоляції і поліпшити своє становище.

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Кремль бачить перевагу в затяжних переговорах щодо України і використанні поля бою для формування переговорів. І після першої за багато років зустрічі між офіційними особами США і Росії в Ер-Ріяді Володимир Путін уже готує ґрунт для нескінченних переговорів. Про це пише WSJ.

Ця тактика російського президента суперечить швидкісним зусиллям президента США Дональда Трампа, яких він докладає, щоб припинити війну в Україні.

Журналісти зазначають, що минулого тижня Путін спробував стримати очікування щодо швидкого завершення переговорів: "Це займе деякий час. Скільки часу це займе, я зараз не готовий відповісти".

Для Росії переговори зі США самі по собі є перемогою, тому що вони допомагають покласти край ізоляції, нав'язаній Москві адміністрацією Джо Байдена, яка відмовилася взаємодіяти з Кремлем після вторгнення в Україну 2022 року.

Кремль заявив, що не зацікавлений у простому припиненні вогню, оскільки переконаний, що українці могли б використати паузу в бойових діях для переозброєння. Замість цього Путін хоче розібратися з тим, що він називає "корінними причинами" конфлікту, які, за його словами, охоплюють прагнення України вступити до НАТО й антиросійський уряд у Києві.

В Україні РФ використовує перевірену в Сирії тактику

Зазначається, що ЗС РФ наступають в Україні, а у Москви є давня історія використання військової переваги для поліпшення своїх позицій на переговорах. Це стратегія, яку Москва використовувала в Сирії та під час переговорів у Ялті під час Другої світової війни.

У Путіна є цілі, які виходять далеко за рамки територіальних надбань, досягнутих його військами в Україні. Російський президент хоче обмежити розмір і міць збройних сил Києва, забезпечити постійний нейтралітет України і контролювати напрямок її політичного майбутнього. Хоча Дональд Трамп заявив, що вважає "недоцільним" для України вступ до НАТО, у конституції це закріплено як довгострокова мета.

Для досягнення своїх цілей Росія може спробувати вплинути на хід переговорів, використовуючи положення на полі бою. Деякі з найбільших дипломатичних перемог Москви в минулому столітті були досягнуті за столом переговорів, поки Росія створювала нові військові реалії на лінії фронту.

Схожу тактику офіційний Кремль використовував і раніше, наприклад, у Сирії, коли Росія брала участь у переговорах про припинення громадянської війни, постачаючи Башару Асаду зброю, яку використовували проти повстанців. Зрештою Москва втрутилася на боці Асада, відвоювавши територію для Дамаска і зміцнивши владу Асада.

Так само в останній рік Другої світової війни Йосип Сталін перейшов до більш жорстких вимог у переговорах із прем'єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем і президентом США Франкліном Д. Рузвельтом, коли радянські війська дедалі швидше витісняли нацистів із Польщі. Результати мали катастрофічні наслідки для Варшави та інших країн Центральної та Східної Європи, якими Совєти правили майже півстоліття.

"Сталін зміг поліпшити свою позицію на переговорах по відношенню до Черчилля і Рузвельта, тому що його війська створювали нові реалії на полі бою. Ви можете побачити, як Путін мислить у схожих термінах", — сказав Сергій Радченко, експерт з холодної війни.

Зазначається, що оскільки позиція ЗС РФ на полі бою поліпшується, у Кремлі підвищують ставки.

"Я можу тільки уявити, що офіцери в генеральному штабі намагаються переконати Путіна, що зараз саме час натиснути на газ і домагатися максимальних територіальних придбань", — зазначає Семюел Чарап, старший політолог американського аналітичного центру Rand.

Чого хоче Дональд Трамп від Росії

"У Кремлі є значні сумніви в тому, що Трамп і його люди розуміють складність або заплутаність питань, які необхідно розв'язати", — сказав Томас Грем, колишній радник Білого дому з питань Росії Джорджа Буша-молодшого.

У міру розвитку переговорів у США є засоби тиску на Москву, наприклад, посилення обмежень на експорт російської нафти або відправка ще більшої військової допомоги Києву. Трамп прямо натякнув на такі заходи незабаром після вступу на посаду, розмістивши на своїй платформі Truth Social, що Путіну краще "укласти угоду".

Але останнім часом він дав зрозуміти, що віддає перевагу шляху переговорів. І оскільки Трамп намагається укласти швидку угоду з Кремлем, у нього буде два варіанти для просування: чинити тиск на Москву або на Київ.

Нещодавня різка критика Трампа на адресу Володимира Зеленського вказує на те, що він вирішив чинити тиск на Київ, легшу мету з двох, зазначає Грем.

Також переговори ускладнюються тим, що Путін не хоче, щоб адміністрація Трампа думала, що в Білому домі можуть швидко позбутися Росії як проблеми, рухатися далі й ігнорувати відносини з Москвою.

За Джо Байдена і Барака Обами США намагалися ізолювати Москву в глобальному масштабі. Відновлення діалогу саме по собі є перемогою Кремля.

"Вони хочуть взаємодіяти зі Сполученими Штатами протягом деякого часу. Вони не хочуть, щоб Сполучені Штати або Трамп думали, що все це — питання двох-трьох місяців, і тепер я просто зосереджуся на Китаї і забуду про росіян", — упевнений Грем.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, які ключові завдання стоять перед Збройними силами, які існують пріоритети, на яких ґрунтується військова стратегія, і як загалом воюватиме Україна, якщо допомога від американців різко скоротиться.