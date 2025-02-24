Кремль планирует затягивать мирные переговоры до бесконечности, — WSJ

Дональд Трамп форсирует переговоры по прекращению войны в Украине и надеется после оставить РФ "за бортом". Но Путин использует белый дом, чтобы выйти из изоляции и улучшить свое положение.

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Кремль видит преимущество в затяжных переговорах по Украине и использовании поля боя для формирования переговоров. И после первой за много лет встречи между официальными лицами США и России в Эр-Рияде Владимир Путин уже готовит почву для бесконечных переговоров. Об этом пишет WSJ.

Эта тактика российского президента противоречит скоростным усилиям президента США ДональдаТрампа, которые он прикладывает, чтобы прекратить войну в Украине.

Журналисты отмечают, что на прошлой неделе Путин попытался умерить ожидания относительно быстрого завершения переговоров: "Это займет некоторое время. Сколько времени это займет, я сейчас не готов ответить".

Для России переговоры с США сами по себе являются победой, потому что они помогают положить конец изоляции, навязанной Москве администрацией Джо Байдена, которая отказалась взаимодействовать с Кремлем после вторжения в Украину в 2022 году.

Кремль заявил, что не заинтересован в простом прекращении огня, поскольку убежден, что украинцы могли бы использовать паузу в боевых действиях для перевооружения. Вместо этого Путин хочет разобраться с тем, что он называет "коренными причинами" конфликта, которые, по его словам, включают в себя стремление Украины вступить в НАТО и антироссийское правительство в Киеве.

В Украине РФ использует проверенную в Сирии тактику

Отмечается, что ЗС РФ наступают в Украине, а Москвы есть давняя история использования военного преимущества для улучшения своих позиций на переговорах. Это стратегия, которую Москва использовала в Сирии и во время переговоров в Ялте во время Второй мировой войны.

У Путина есть цели, которые выходят далеко за рамки территориальных приобретений, достигнутых его войсками в Украине. Российский президент хочет ограничить размер и мощь вооруженных сил Киева, обеспечить постоянный нейтралитет Украины и контролировать направление ее политического будущего. Хотя Дональд Трамп заявил, что считает "нецелесообразным" для Украины вступление в НАТО, в конституции это закреплено, как долгосрочная цель.

Для достижения своих целей Россия может попытаться повлиять на ход переговоров, используя положение на поле боя. Некоторые из крупнейших дипломатических побед Москвы в прошлом веке были достигнуты за столом переговоров, пока Россия создавала новые военные реалии на линии фронта.

Схожую тактику официальный Кремль использовал и ранее, например, в Сирии, когда Россия участвовала в переговорах о прекращении гражданской войны, поставляя Башару Асаду оружие, которые использовалось против повстанцев. В конечном итоге Москва вмешалась на стороне Асада, отвоевав территорию для Дамаска и укрепив власть Асада.

Точно так же в последний год Второй мировой войны Иосиф Сталин перешел к более жестким требованиям в переговорах с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Д. Рузвельтом, когда советские войска все быстрее вытесняли нацистов из Польши. Результаты имели катастрофические последствия для Варшавы и других стран Центральной и Восточной Европы, которыми Советы правили почти полвека.

"Сталин смог улучшить свою позицию на переговорах по отношению к Черчиллю и Рузвельту, потому что его войска создавали новые реалии на поле боя. Вы можете увидеть, как Путин мыслит в схожих терминах", — сказал Сергей Радченко, эксперт по холодной войне.

Отмечается, что поскольку позиция ЗС РФ на поле боя улучшается, в Кремле повышают ставки.

"Я могу только представить, что офицеры в генеральном штабе пытаются убедить Путина, что сейчас самое время нажать на газ и добиваться максимальных территориальных приобретений", — отмечает Сэмюэл Чарап, старший политолог американского аналитического центра Rand.

Чего хочет Дональд Трамп от России

"В Кремле есть значительные сомнения в том, что Трамп и его люди понимают сложность или запутанность вопросов, которые необходимо решить", — сказал Томас Грэм, бывший советник Белого дома по России Джорджа Буша-младшего.

По мере развития переговоров у США есть средства давления на Москву, например, ужесточение ограничений на экспорт российской нефти или отправка еще большей военной помощи Киеву. Трамп прямо намекнул на такие меры вскоре после вступления в должность, разместив на своей платформе Truth Social, что Путину лучше "заключить сделку".

Но в последнее время он дал понять, что предпочитает путь переговоров. И поскольку Трамп пытается заключить быструю сделку с Кремлем, у него будет два варианта для продвижения: оказать давление на Москву или на Киев.

Недавняя резкая критика Трампа в адрес Владимира Зеленского указывает на то, что он решил оказать давление на Киев, более легкую цель из двух, отмечает Грэм.

Также переговоры усложняются тем, что Путин не хочет, чтобы администрация Трампа думала, что в Белом доме могут быстро избавиться от России как от проблемы, двигаться дальше и игнорировать отношения с Москвой.

При Джо Байдене и Бараке Обаме США пытались изолировать Москву в глобальном масштабе. Возобновление диалога само по себе является победой Кремля.

"Они хотят взаимодействовать с Соединенными Штатами в течение некоторого времени. Они не хотят, чтобы Соединенные Штаты или Трамп думали, что все это — вопрос двух-трех месяцев, и теперь я просто сосредоточусь на Китае и забуду о русских", — уверен Грэм.

Напомним, Фокус выяснял, какие ключевые задачи стоят перед Вооруженными силами, какие существуют приоритеты, на которых основана военная стратегия, и как в целом будет воевать Украина, если помощь от американцев резко сократится.