Новая стратегия Генштаба ВСУ: как Украина будет вести войну в 2025 году без США

Украина все еще имеет сильных союзников в Европе, которые уверяли Киев в дальнейшей военной поддержке. Вместе с тем 30% вооружения Сил обороны — американского производства, и в случае, если новая администрация Белого дома приостановит военную помощь, остро встает вопрос — сможет ли ЕС компенсировать дефицит.

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С вступлением Дональда Трампа в должность президента США риторика Вашингтона по отношению к конфликту между Россией и Украиной изменилась. Недавние переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, а также заявления самого Трампа подтверждают намерение пересмотреть степень американского участия в российско-украинской войне. Однако полноценное завершение конфликта — это всегда сложный процесс, в котором содержится большое количество "если". Поэтому в случае продолжения боевых действий Киеву необходим стратегический план обороны и главные его тезисы уже были озвучены и президентом Владимиром Зеленским и высшим военным руководством страны.

В этом материале Фокус выяснял, какие ключевые задачи стоят перед Вооруженными силами, какие существуют приоритеты, на которых основана военная стратегия, и как в целом будет воевать Украины, если помощь от американцев резко сократится.

Краткий обзор текущей военной обстановки

Несмотря на тактические успехи ВС РФ на некоторых участках фронта, украинские войска продолжают удерживать позиции на ключевых направлениях. На юге по линии боевого соприкосновения Херсон-Орехов-Гуляйполе ситуация на фронте стабильная — в течение прошлого года противник предпринимал попытки продвинуться в районе Орехова, но безуспешно.

Фото: Генштаб ВСУ

Более сложная ситуация возникла в Донецкой области, где российские войска в течение 2024 года обладали инициативой. Ценой больших потерь российская армия взяла под контроль большой участок фронта южнее Покровска по линии Курахово-Угледар-Великая Новоселка. Однако почти за два месяца текущего года оккупационные войска не сумели прорвать оборонительные рубежи ВСУ, где в настоящее время идут тяжелые арьергардные бои.

Фото: Генштаб ВСУ

По направлению к Константиновке противник столкнулся с ожесточенным сопротивлением украинских сил в населенных пунктах Торецк и Часов Яр. Динамика боев фактически свидетельствует о невозможности прорыва линии обороны на этом участке, поскольку за год тяжелейших боев россиянам удалось продвинуться лишь на несколько километров, после чего войска РФ увязли в городских боях.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Северское направление также удерживается украинскими силами — за год боевых действий противник продвинуться не сумел. Вместе с тем ВС РФ предпринимает попытки прорыва к Купянску, где севернее города восточнее реки Оскол создается плацдарм для дальнейшего развития наступления.

На Харьковском направлении противник был остановлен в Волчанске и в районе Липцов. С мая прошлого года, когда попытки россиян штурма "в лоб" провалилась, линия фронта остается стабильной.

Фото: Генштаб ВСУ

Самым болезненным ударом для оккупантов стала Курская операция ВСУ, начатая в августе 2024. В результате стремительного прорыва границы, украинские войска взяли под контроль примерно 1 000 км² территории, включая город Суджа. Военное руководство РФ, а также российские пропагандисты заявляли о скорейшем вытеснении украинских войск, однако спустя полгода эти планы так и не были реализованы, что стало свидетельством потенциала украинской армии и уязвимости вооруженных сил противника.

В целом ситуацию на украинских фронтах обозначил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, ситуация остается сложной, однако украинская армия продолжает эффективно наносить удары по военным объектам противника, в том числе на территории РФ.

"Ситуация сложная, но мы достойно даем отпор. Продолжаем результативно уничтожать военные объекты противника с целью уменьшения его ударного потенциала. Уничтожаем врага как на территории Украины, так и в России", — сообщил главком.

Новые приоритеты Генштаба ВСУ

В 2025 году Вооруженные силы Украины планируют пересмотреть свою стратегию ведения войны и укрепления обороноспособности страны в условиях продолжающегося вооруженного конфликта. Согласно официальным заявлениям Министерства обороны Украины и Генштаба ВСУ, военная стратегия будет основываться на четырех ключевых приоритетах.

Стабилизация линии фронта

Один из важнейших аспектов стратегии — удержание и укрепление позиций на линии фронта. Украинское командование намерено предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, обеспечив устойчивую оборону на ключевых участках. Для этого ВСУ сосредоточатся на укреплении фортификационных сооружений, модернизации техники и совершенствовании тактики мобильной обороны.

Так замначальника управления инженерных войск командования Сил поддержки ВСУ полковник Владимир Гусар во время брифинга заявил, что создание фортификационных сооружений обеспечивается "всеми необходимыми материалами".

Кроме того, в начале февраля глава Минобороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия Дронов". Так называемая "kill zone" будет создана на прифронтовой территории глубиной 10-15 км, при этом в перспективе глубина зоны может быть увеличена до 40 км.

Укрепление обороноспособности

Вторым приоритетом является расширение возможностей ВСУ путем увеличения боеспособности и подготовки личного состава. Украина активно внедряет программы подготовки резервистов, расширяет сотрудничество с партнерами по НАТО в сфере военного обучения и увеличивает производство отечественного вооружения. Важную роль в этом процессе играет развитие системы территориальной обороны и модернизация вооруженных сил.

Усиление защиты неба и морских путей

Данная стратегия предусматривает развитие противовоздушной обороны и обеспечение безопасности морских коммуникаций. Для этого Украина продолжает совершенствовать систему ПВО для защиты критической инфраструктуры, городов и военных объектов от ракетных и авиационных ударов.

В этом аспекте украинские вооруженные силы полагаются как на собственные средства, так и на помощь союзников. Более того, 19 февраля Зеленский заявил, что Киев стремится получить лицензию на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, которые показали свою эффективность в Украине.

Асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб

Украинское командование, вероятно, намерено использовать нестандартные тактики для нейтрализации численного превосходства противника. Сюда же можно отнести активное использование беспилотных летательных аппаратов, роботизированных систем и технологий искусственного интеллекта. Это позволит компенсировать численное превосходство противника за счет точечных ударов и гибкости тактических решений.

Рост военного производства в Украине

Отдельно отметим положительную динамику украинского оборонно-промышленного комплекса. По данным Государственной службы статистики Украины, в первом квартале 2024 года производство вооружений выросло на 25,4% по сравнению с 2023 годом. В частности, в январе 2024 года рост составил 26,6%, в феврале — 29%, а в марте — 18,8% по сравнению с соответствующими месяцами предыдущего года.

В свою очередь Умеров предположил, что в 2025 году способности украинского оборонно-промышленного комплекса могут достичь 35 млрд долларов. Однако для это необходимы два условия — инвестиции со стороны партнеров и создание совместных предприятий для максимального раскрытия потенциала нашего ВПК.

В начале года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что в течение 2025 планируется произвести не менее 30 тысяч дальнобойных дронов и около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. Согласно заявлению премьера, бюджет Украины на оборону и безопасность в 2025 году составит 2,23 трлн грн из которых не менее 739 млрд грн направят на закупку вооружения и военной техники.

Министр стратегических отраслей Украины Герман Сметанин в январе 2025 года сообщил, что страна производит более трети используемого ею вооружения. Объем производства увеличился с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 20 миллиардов долларов в 2024 году, с прогнозом достижения 30–35 миллиардов долларов в 2025 году.

Заслуживают внимания и темпы развития "Украинской бронетехники". В интервью Forbes гендиректор Владислав Бельбас рассказал, что за три года выросла в 470 раз — со 103 млн грн в 2021 году до 48 млрд грн в 2024 году. В 2024 году, отметил руководитель, компания продала государству вооружения почти на $1 млрд, что свидетельствует о ее значительном вкладе в укрепление обороноспособности страны.

В 2024 году Украина значительно нарастила производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), достигнув беспрецедентных масштабов в оборонной промышленности. Согласно данным Министерства обороны Украины, с начала 2024 года отечественные предприятия изготовили и собрали более 1,5 миллиона FPV-дронов, не считая других типов беспилотников.

Поддержка союзников

С начала полномасштабной войны Украина потратила на оборону более $320 млрд, из которых $200 млрд поступили от союзников, при этом около 30% вооружений украинской армии – американского производства. Эти цифры, озвученные Владимиром Зеленским, ясно показывают, насколько сильно Киев зависит от внешней поддержки. На этом фоне встает ключевой вопрос: кто будет обеспечивать ВСУ вооружением в случае изменений в политике США при новой администрации Белого дома?

С приходом Дональда Трампа к власти ситуация с военной поддержкой может измениться. Нынешний президент США давно известен своей позицией: Америка не должна втягиваться в конфликты, которые не угрожают ее национальным интересам. В ходе предвыборной кампании Трамп прямо заявлял, что Европа должна взять на себя большую часть военных расходов и теперь этот вопрос стоит особенно остро на фоне запущенного переговорного процесса по мирному урегулированию ситуации в Украине.

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Однако если Трамп потребует от Европы взять на себя финансирование поставок вооружений, ЕС столкнется с ограниченными возможностями. По мнению аналитиков европейцы смогут заместить некоторые позиции, но не смогут производить критически важные боеприпасы и ракеты.

Например, ракеты для ЗРК Patriot производятся исключительно в США. Европейский консорциум COMLOG только в конце 2024 года начал строительство завода по выпуску ракет GEM-T для этих систем, что не решает проблему дефицита. Кроме того, Европа не производит боеприпасы для HIMARS, которые вносят огромный вклад в боеспособность Сил обороны. Вопрос поставок снарядов к M777, обслуживанию БМП Bradley, Stryker и M113 также остается открытым. Еще Европа не обладает запасами кассетных боеприпасов, а поставки стандартных артиллерийских снарядов 155-мм в объеме 1 млн единиц в год требуют значительных производственных мощностей.

Единственной страной, которая является относительно автономной в плане оборонной промышленности — это Франция. Но даже Париж не сможет компенсировать дефицит американского вооружения в краткосрочной перспективе. Таким образом ЕС сталкивается с дилеммой: либо финансировать закупки американского вооружения для Украины, либо ускорять развитие собственного ВПК.

Миротворческая миссия Запада

После Мюнхенской конференции ряд европейских лидеров заговорили о возможности введения на территорию Украины миротворческого контингента стран Запада. Некоторые европейские страны, включая Великобританию, Францию и государства Северной Европы, выражают поддержку идее развертывания миротворческих сил в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня. Однако Польша и ряд других стран относятся к этой инициативе скептически, указывая на сложности в реализации и потенциальные риски.

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Так 17 февраля в Париже прошел экстренный саммит лидеров государств Евросоюза, по украинскому вопросу. По итогам встречи, канцлер Германии Олаф Шольц выступив против обсуждений по развертыванию европейских военных в Украине. В свою очередь британский премьер Кир Стармер заявил о готовности Великобритании ввести свои войска в Украину. Более того, в британских медиа сообщили о готовности размещения британских истребителей Typhoon для патрулирования в украинском воздушном пространстве.

Отметим, что несмотря на поддержку некоторых европейских государств, реализация такой миссии сталкивается с множеством политических и практических препятствий, включая необходимость международного мандата и согласие всех вовлеченных сторон. Кроме того, остается открытым вопрос количества миротворческих сил. По словам Зеленского, для предотвращения нового нападения России после любого соглашения о прекращении огня понадобится по меньшей мере 200 000 солдат. Но насколько реален такой вариант? Ведь это число равно примерно всех бойцов Вооруженных сил Франции.

По этому вопросу высказался и начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Он выразил сомнение в эффективности миротворческих сил как механизма гарантий безопасности. Руководитель ГУР привел примеры мирового опыта, отмечая, что миротворческие миссии, как правило, не дают ожидаемого результата.

"Может, где-то есть, но я такого случая не помню. Я интересовался, много примеров разбирал, нигде. Так можно ли считать это гарантией? Под вопросом", — считает Буданов.

Также он заявил, что вероятность режима прекращения огня в текущем году достаточно высока. По его словам, несмотря на диаметрально противоположные стартовые позиции сторон, в 2025 году конфликт может прийти к стадии временного прекращения боевых действий.