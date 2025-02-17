ЕС планирует отправить в Украину миротворцев, но хотят конкретики о поддержке США, — WP

В ЕС хотят понять, какую военную поддержку США они получат. И отмечают, что в США все меняется после "поста в соцсетях".

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Страны ЕС разрабатывают стратегию отправки войск в Украину в рамках соглашения о прекращении огня. И зондируют команду Трампа относительно того, какую военную поддержку США они получат. Вашингтон также ищет ответы на вопросы о вооружении и силах, которые европейские страны могли бы предоставить. Но инсайдеры отмечают, что все решения в итоге принимает президент Дональд Трамп, а ситуация очень переменчива. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что перспектива ввода войск ЕС в Украину приобрела актуальность, поскольку европейцы стремятся сыграть роль в переговорах между командой Дональда Трампа и Москвой, которые могут повлиять на безопасность всей Европы.

Американские военные Фото: U.S. Army

Президент Франции Эмманюэль Макрон созывает в Париже встречу лидеров Европы, чтобы ускорить более конкретное планирование европейской поддержки Украины и достичь консенсуса относительно возможного развертывания войск ЕС.

В то время как Вашингтон исключил возможность размещения американских войск на Украине, европейские чиновники заявляют, что команда Трампа не исключает перспективы поддержки войск ЕС, и задается вопросом, какой она будет.

Какой помощи ждут в Европе от США

По словам четырех официальных лиц, проинформированных о ходе обсуждений, европейские запросы включают возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также потенциальное воздушное прикрытие или помощь с противовоздушной обороной для защиты сил.

Последняя итерация европейского планирования предусматривает силы "успокоения" или "сдерживания" из нескольких бригад, возможно, 25 000–30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы продемонстрировать силу, если Россия возобновит войну, заявили они. Войска могут быть поддержаны большим количеством сил за пределами Украины, если им понадобится нарастить силы и быстро двигаться.

По словам двух официальных лиц, Франция провела более продвинутое военное планирование, чем другие, и подсчитала, что может выделить около 10 000 военнослужащих.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил в воскресенье вечером, что он готов направить британские войска на Украину в рамках соглашения "при необходимости", что заставит других европейских лидеров дать аналогичные обещания. Он сказал, что "любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента".

Франция и Великобритания, единственные две ядерные державы среди европейских стран, оказались в авангарде дискуссий, в которых приняли участие по меньшей мере дюжина стран, включая Польшу, Нидерланды, Германию, а также страны Северной Европы и Балтии.

Польские военные Фото: Getty Images

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил журналистам, что ЕС требуется "доминирование в эскалации".

"Если возникнет напряженность и возникнет какой-либо конфликт… Нам нужно, чтобы Соединенные Штаты были на борту. Речь, конечно, идет о гарантиях безопасности для Украины, но это напрямую связано с нашей обороной и сдерживанием в рамках НАТО", — сказал он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, отметив, что в течение следующих нескольких недель "дискуссия станет более конкретной с точки зрения цифр".

Европейские чиновники говорят, что получили неоднозначные сообщения от членов команды Трампа, поскольку они пытаются оценить, кто чем занимается и какое влияние каждый из них может оказать на президента.

"В лагере Трампа есть разные взгляды… и в конечном итоге именно он принимает решение. Все может измениться из-за поста в социальных сетях", — добавил один из инсайдеров.

Напомним, тем временем, в Великобритании после заявлений премьер-министра Кира Стармера о "готовности и желании" разместить миротворческие войска ЕС в Украине выросла капитализация крупнейших оборонных компаний Великобритании.