ЄС планує відправити в Україну миротворців, але хочуть конкретики про підтримку США, — WP

У ЄС хочуть зрозуміти, яку військову підтримку США вони отримають. І наголошують, що у США все змінюється після "посту в соцмережах".

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Країни ЄС розробляють стратегію відправлення військ в Україну в межах угоди про припинення вогню. І зондують команду Трампа щодо того, яку військову підтримку США вони отримають. Вашингтон також шукає відповіді на запитання про озброєння та сили, які європейські країни могли б надати. Але інсайдери зазначають, що всі рішення зрештою ухвалює президент Дональд Трамп, а ситуація дуже мінлива. Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що перспектива введення військ ЄС в Україну набула актуальності, оскільки європейці прагнуть зіграти роль у переговорах між командою Дональда Трампа і Москвою, які можуть вплинути на безпеку всієї Європи.

Американські військові Фото: U.S. Army

Президент Франції Емманюель Макрон скликає в Парижі зустріч лідерів Європи, щоб прискорити більш конкретне планування європейської підтримки України та досягти консенсусу щодо можливого розгортання військ ЄС.

У той час як Вашингтон виключив можливість розміщення американських військ в Україні, європейські чиновники заявляють, що команда Трампа не виключає перспективи підтримки військ ЄС, і задається питанням, якою вона буде.

Якої допомоги чекають у Європі від США

За словами чотирьох офіційних осіб, поінформованих про перебіг обговорень, європейські запити охоплюють можливості розвідки, спостереження і рекогностування, а також потенційне повітряне прикриття або допомогу з протиповітряною обороною для захисту сил.

Остання ітерація європейського планування передбачає сили "заспокоєння" або "стримування" з декількох бригад, можливо, 25 000-30 000 військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові продемонструвати силу, якщо Росія відновить війну, заявили вони. Війська можуть бути підтримані великою кількістю сил за межами України, якщо їм знадобиться наростити сили і швидко рухатися.

За словами двох офіційних осіб, Франція провела більш просунуте військове планування, ніж інші, і підрахувала, що може виділити приблизно 10 000 військовослужбовців.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер уперше заявив у неділю ввечері, що він готовий спрямувати британські війська в Україну в межах угоди "за необхідності", що змусить інших європейських лідерів дати аналогічні обіцянки. Він сказав, що "будь-яка роль у гарантуванні безпеки України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту".

Франція і Велика Британія, єдині дві ядерні держави серед європейських країн, опинилися в авангарді дискусій, у яких узяли участь щонайменше дюжина країн, включно з Польщею, Нідерландами, Німеччиною, а також країнами Північної Європи та Балтії.

Польські військові Фото: Getty Images

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив журналістам, що ЄС потрібне "домінування в ескалації".

"Якщо виникне напруженість і виникне будь-який конфлікт... Нам потрібно, щоб Сполучені Штати були на борту. Ідеться, звісно, про гарантії безпеки для України, але це безпосередньо пов'язано з нашою обороною і стримуванням у межах НАТО", — сказав він у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши, що протягом наступних кількох тижнів "дискусія стане більш конкретною з точки зору цифр".

Європейські чиновники кажуть, що отримали неоднозначні повідомлення від членів команди Трампа, оскільки вони намагаються оцінити, хто чим займається і який вплив кожен із них може мати на президента.

"У таборі Трампа є різні погляди... і зрештою саме він ухвалює рішення. Усе може змінитися через пост у соціальних мережах", — додав один з інсайдерів.

Нагадаємо, тим часом у Великій Британії після заяв прем'єр-міністра Кіра Стармера про "готовність і бажання" розмістити миротворчі війська ЄС в Україні зросла капіталізація найбільших оборонних компаній Великої Британії.