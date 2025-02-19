"Линия Дронов": Украина намерена создать 15-километровую "kill zone" из беспилотников

Украинские специалисты в области БПЛА отметили, что в перспективе глубина зоны может быть увеличена до 40 км, однако для реализации проекта необходимо иметь достаточное количество дронов.

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В начале февраля министр обороны Рустем Умеров объявил о запуске проекта "Линия Дронов". Так называемая "kill zone" будет создана на прифронтовой территории глубиной 10-15 км, что станет оптимальным решением, однако с учетом роста возможностей БПЛА глубина покрытия может быть увеличена до 40 км. Об этом рассказал глава украинской компании Frontline Никита Рожков в интервью Defense News.

По замыслу украинского оборонного ведомства проект преследует две ключевые задачи:

Обеспечение постоянного разведывательного контроля с помощью дронов для мониторинга линии фронта.

Создание буферной зоны, в которой вражеские войска не смогут перемещаться незамеченными, что повысит эффективность взаимодействия беспилотников и пехотных подразделений.

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"Проект отражает текущие технологические возможности и стратегические соображения — этот диапазон позволяет эффективно разведывать и поражать силы противника до того, как они смогут представлять прямую угрозу украинским позициям", — сказал Рожков в преддверии выставки IDEX в ОАЭ.

Для реализации данного проекта необходимо иметь достаточное количество беспилотников. На сегодняшний день, как отметил основатель компании DroneUA Валерий Яковенко, украинские производители способны производить до 2500 тяжелых БПЛА в месяц и 4000 малых беспилотников в день.

Новые беспилотные системы

Между тем на выставке в Абу-Даби украинские компании представили свои новейшие разработки, включая беспилотники семейства "Чаклун", созданные компанией RC Direction. Отмечается, что эти БПЛА уже активно применяются в зоне боевых действий.

По словам Ивана Сибирякова, старшего менеджера "Спецтехноекспорт", особое внимание уделено беспилотникам "Чаклун-К", предназначенным для борьбы с вражескими разведывательными и ударными дронами. Их ключевое преимущество – время нахождения в воздухе более двух часов, что значительно превышает возможности стандартных БПЛА.

Украинский стенд беспилотных систем на выставке IDEX 2025 Фото: Defense News

Отметим, что отечественный беспилотник "Чакллун" уже прошел сертификацию Минобороны Украины и рекомендован к поставкам в ВСУ. Согласно данным разработчиков имеет следующие характеристики:

размах крыльев: 1400 мм;

длина: 910 мм;

максимальная масса: до 4 кг;

крейсерская скорость: 80 км/ч;

максимальная скорость: 130 км/ч;

время полета: не менее 60 минут;

дальность полета: до 120 км;

крейсерская высота: 500 м;

максимальная высота полета: 3000 м.

Ранее сообщалось, что для ударов по российским военным объектам Украина использует дрон дальнего действия, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу на большие расстояния.