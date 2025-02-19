"Лінія Дронів": Україна має намір створити 15-кілометрову "kill zone" з безпілотників

Українські фахівці в галузі БПЛА зазначили, що в перспективі глибину зони може бути збільшено до 40 км, однак для реалізації проєкту необхідно мати достатню кількість дронів.

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На початку лютого міністр оборони Рустем Умеров оголосив про запуск проекту "Лінія Дронів". Так звану "kill zone" буде створено на прифронтовій території глибиною 10-15 км, що стане оптимальним рішенням, однак з урахуванням зростання можливостей БПЛА глибину покриття може бути збільшено до 40 км. Про це розповів глава української компанії Frontline Микита Рожков в інтерв'ю Defense News.

За задумом українського оборонного відомства проєкт переслідує два ключові завдання:

Забезпечення постійного розвідувального контролю за допомогою дронів для моніторингу лінії фронту.

Створення буферної зони, в якій ворожі війська не зможуть переміщатися непоміченими, що підвищить ефективність взаємодії безпілотників і піхотних підрозділів.

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"Проєкт відображає поточні технологічні можливості та стратегічні міркування — цей діапазон дає змогу ефективно розвідувати та вражати сили противника до того, як вони зможуть становити пряму загрозу українським позиціям", — сказав Рожков напередодні виставки IDEX в ОАЕ.

Для реалізації цього проєкту необхідно мати достатню кількість безпілотників. На сьогодні, як зазначив засновник компанії DroneUA Валерій Яковенко, українські виробники здатні виробляти до 2500 важких БПЛА на місяць і 4000 малих безпілотників на день.

Нові безпілотні системи

Тим часом на виставці в Абу-Дабі українські компанії представили свої новітні розробки, включно з безпілотниками сімейства "Чаклун", створеними компанією RC Direction. Зазначається, що ці БПЛА вже активно застосовуються в зоні бойових дій.

За словами Івана Сибірякова, старшого менеджера "Спецтехноекспорт", особлива увага приділена безпілотникам "Чаклун-К", призначеним для боротьби з ворожими розвідувальними та ударними дронами. Їхня ключова перевага — час перебування в повітрі понад дві години, що значно перевищує можливості стандартних БПЛА.

Український стенд безпілотних систем на виставці IDEX 2025 Фото: Defense News

Зазначимо, що вітчизняний безпілотник "Чакллун" уже пройшов сертифікацію Міноборони України і рекомендований до постачання в ЗСУ. Згідно з даними розробників має такі характеристики:

розмах крил: 1400 мм;

довжина: 910 мм;

максимальна маса: до 4 кг;

крейсерська швидкість: 80 км/год;

максимальна швидкість: 130 км/год;

час польоту: не менше 60 хвилин;

дальність польоту: до 120 км;

крейсерська висота: 500 м;

максимальна висота польоту: 3000 м.

Раніше повідомлялося, що для ударів по російських військових об'єктах Україна використовує дрон дальньої дії, який здатний нести 250-кілограмову авіабомбу на великі відстані.