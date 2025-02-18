Альтернатива ракетам. Первая в мире война дронов продолжается в Украине

Поскольку Москва не может производить достаточное количество баллистических и крылатых ракет, она возлагает многие их задачи на куда более дешевые беспилотники.

Related video

Когда война в Украине окончательно завершится и историки приступят к изучению многочисленных этапов конфликта, реки чернил уйдут на обсуждение БПЛА и их роли на современном поле боя. Об этом говорится в статье журналиста Ставроса Атламазоглу, которую перевел Фокус.

Война в Украине – это первая крупная война с использованием беспилотников. Разумеется, военные уже десятилетиями используют БПЛА для нанесения ударов по целям и сбора разведданных. Но еще никогда в истории войн беспилотники не играли такой ключевой роли в операциях обеих сторон.

Война дронов

Война в Украине заслужила звание войны дронов куда больше, чем все предыдущие конфликты по всему миру. Это первый межгосударственный конфликт, в котором БПЛА играют столь важную роль. Обе армии в беспрецедентных масштабах используют беспилотники для атак, разведки и получения разведывательной информации.

"В январе 2025 года Россия запустила на территорию Украины около 2400 одноразовых беспилотных летательных аппаратов (дронов-камикадзе), превысив показатель от декабря 2024 года в 1700 единиц", – говорится в последней оценке Министерства обороны Великобритании по российско-украинской войне.

Украинские операторы БПЛА во время выполнения боевого задания Фото: АрмияInform

Российские военные используют дроны-камикадзе в основном для поражения энергосистемы Украины, критической инфраструктуры, а также военных объектов. Однако дроны-камикадзе часто сбиваются с траектории и поражают гражданские цели, убивая и калеча невинных людей от мала до велика.

"Общий показатель за январь 2025 года сопоставим с показателями за ноябрь 2024 года и октябрь 2024 года. Вполне вероятно, что ежемесячные запуски российских дронов-камикадзе в количестве не менее двух тысяч штук останутся регулярными и в 2025 году", – добавили в Министерстве обороны Великобритании.

Дешевая альтернатива ракетам

Российские военные так широко применяют беспилотные системы, потому что они представляют собой гораздо более дешевую и эффективную альтернативу использованию современных ракетных систем. Быстрых баллистических и крылатых ракет не так уж много в российском арсенале, и обычно они предназначены для поражения сверхважных целей с более сложной защитой.

Международные санкции, введенные под руководством США, а также хронические производственные проблемы России серьезно ограничивают возможности российской оборонной и аэрокосмической промышленности по выпуску современных видов вооружений. Москва с трудом находит необходимые материалы для создания достаточного количества ракет. Поскольку Россия не может производить достаточное количество баллистических и крылатых ракет, она перепоручает многие из их задач гораздо более дешевым, хотя и в целом менее эффективным беспилотникам.

Чтобы пополнить свой арсенал БПЛА, Кремль также обратился к третьим странам, в частности к Ирану. Тегеран предоставил российским военным тысячи дронов-камикадзе и обучение по их эксплуатации.

"Противодействие операциям по запуску дронов-камикадзе является сложной задачей. Однако 26 января 2025 года и 6 февраля 2025 года Украина нанесла удары по известным российским объектам для эксплуатации дронов-камикадзе, и на обоих объектах были отмечены поражения", – заявили в британском Министерстве обороны.

Российские беспилотники "Гербера" Фото: Telegram

Украинцы также очень умело применяют беспилотники, проявляя впечатляющую изобретательность в разработке и производстве всех видов беспилотных авиационных систем. Украинские дроны-камикадзе неоднократно наносили удары по ключевым военным объектам на территории России, включая командные пункты и пункты управления, позиции ПВО, склады боеприпасов, объекты критической инфраструктуры, нефтеперерабатывающие заводы, казармы и военные заводы.

"Эти атаки еще раз подчеркивают неспособность России защитить военные объекты от атак украинских БПЛА", – заключило британское Министерство обороны.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу – опытный журналист, пишущий на темы обороны и специализирующийся на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.