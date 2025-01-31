Украина использует дроны, которые несут 250-килограммовые авиабомбы на 2 тыс. км, — СБС

В командовании отметили, что дальние БПЛА активно используются в тылу россиян, уничтожая НПЗ, склады и другие объекты.

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Для ударов по России Украина использует дрон дальнего действия, который способен нести 250-килограммовую авиабомбу, преодолевая большие расстояния. Об этом говорится на Facebook-странице Сил беспилотных систем.

"Командование СБС подтверждает использование БПЛА дальнего действия, способного нести 250-килограммовую авиабомбу и преодолевать до 2000 км с возможностью возвращения", — отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что это уникальная разработка. Она даже "меняет правила игры на поле боя".

"Российская пропаганда постоянно заявляет о "сбивании" подобных бортов, но взрывы на объектах ВПК, НПЗ и складах боеприпасов говорят о другом", — рассказали в Силах беспилотных систем.

Там отметили, что операторы 14-го Отдельного Полка беспилотных авиационных комплексов СБС более года наносят удары в тылу врага, преодолевая сотни, а иногда и тысячи километров. В ведомстве добавили, что таких операций были уже десятки.

Напомним, недавно украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M. Он предназначен для автономной разведки и наблюдения, работает днем и ночью, еще более устойчив к работе средств радиоэлектронной борьбы и проще в управлении. У БПЛА большая емкость новых батарей, в результате чего дрон может преодолевать большие дистанции и оставаться в воздухе дольше даже в плохую погоду.

Добавим, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Громила" от украинской компании Wardrone.pro. Он является усиленной версией украинского FPV-дрона "Гром", способной нести взрывчатку на значительные расстояния. Их можно применять для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага.