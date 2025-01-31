Мощный и стойкий к РЭБ: к эксплуатации в ВСУ допустили дрон "Громило" (видео)

Комплекс "Громило" является усиленной версией украинского FPV-дрона "Грім", способной нести взрывчатку на существенные расстояния.

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Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях Вооруженных сил Украины беспилотный авиационный комплекс (БПАК) "Громило" от украинской компании Wardrone.pro. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

Дрон "Громило"

Сообщается, что дроны "Громило" можно применять для поражения живой силы, боевой техники и полевых укрытий врага. Комплекс может работать в любое время суток, в том числе в условиях работы вражеских средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По данным Wardrone.pro, комплекс "Громило" является мощной версией известного украинского FPV-дрона "Грім". 10-дюймовая карбоновая рама и усиленная батарея позволяют БПЛА на себе больше веса на существенные расстояния.

Технические характеристики дрона "Громило":

дальность полета 20 км;

полезная нагрузка 3,5 кг;

АКБ 20000 mAh

камера светочувствительная ("день/ночь") или тепловизионная;

радиосвязь ELRS или CROSSFIRE;

видеосвязь 1,3 ГГц или 5,8 ГГц

мощность VTX от 1,6 Вт;

бесколлекторные двигатели;

время развертывания 5 мин.

Напомним, ранее Минобороны кодифицировало и допустило к использованию в Силах обороны Украины логистический наземный роботизированный комплекс D-21 отечественного производства.

Также сообщалось, что украинская компания Ukrspecsystems, наиболее известная дронами Shark и MiniShark, создала новый разведывательный беспилотный летательный аппарат Shark-M.