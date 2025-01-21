"Уже меняет ход войны": инженеры рассказали, как дроны "ГРОМИЛО" с оптоволокном усилят ВСУ

Украинские беспилотники, неуязвимые к средствам РЭБ, позволяют очень точно поражать российскую бронетехнику, склады, мосты, укрепления. Пилоты при этом значительно меньше рискуют.

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Украинский проект "Небо Победы" представил революционный FPV-дрон-камикадзе "ГРОМИЛО" с оптоволоконной связью, который уже доказал свою эффективность в руках военных на передовой. Разработчики рассказали Фокусу подробности о новой технологии.

Неуязвимый к РЭБ дрон на службе ВСУ

Коптер-камикадзе "ГРОМИЛО" оснащен катушкой с оптоволокном весом 2 кг, которая позволяет донести боевую часть весом до 1,5 кг на расстояние до 10 км и не бояться при этом вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Благодаря использованию оптоволоконного кабеля, дрон защищен от всех видов глушения связи, ведь радиосигнал просто отсутствует.

Когда беспилотная система не излучает никаких сигналов, она невидима для средств радиоэлектронной разведки, а значит, враг не может определить и поразить позицию украинских пилотов. Стабильная связь через оптоволоконный кабель также обеспечивает точное управление дроном даже в сложных условиях или на больших расстояниях.

Как говорят представители "Неба победы", военные уже оценили преимущества "ГРОМИЛО" в реальных боевых условиях. Первые видео с точным поражением вражеской техники подтверждают его высокую точность, мощность и эффективность. В частности, такими дронами уже пользуются аэроразведчики ударной группы "Харон" 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины.

Дрон "ГРОМИЛО" под управлением пилота 14 ОМБр ВСУ

FPV-дрон "ГРОМИЛО" открывает широкие возможности для выполнения боевых задач:

точечное поражение бронетехники, складов, мостов, укреплений врага;

эффективность в зонах активной РЭБ, где традиционные средства управления часто теряют связь;

более безопасные условия для пилотов из-за отсутствия радиосигналов.

"ГРОМИЛО" — это оружие будущего, которое уже сегодня меняет ход войны", — подчеркнули инженеры.

Сложность использования нового оружия

Они добавили, что использование дронов на оптоволокне совсем немного отличается от обычных коптеров-камикадзе на радиоуправлении. Операторам нужно просчитывать маневры так, чтобы волокно не попало в пропеллеры, но правильное направление вращения пропеллеров нивелирует проблему полностью.

"То есть ограничений в маневрировании как таковых особых нет, просто нужно помнить что позади дрона на землю упадет волокно которое могут переехать или наступить на него и повредить, держать скорость полета в разумных пределах и желательно не выполнять пилотажные фигуры", — пояснили в "Небе победы".

Пилотам стоит проходить дополнительное обучение в школах, чтобы эффективно и безопасно применять дроны на оптоволокне, но программа достаточно проста. Нужно уметь осторожно подключать оптические коннекторы, следить за их чистотой, не перегибать кабель и учиться выбирать оптимальные маршруты полетов, чтобы минимизировать риски повреждения волокна.

"К примеру, дороги лучше пересекать над деревьями, чтобы волокно не упало на землю, а осталось на деревьях и его не переехали. Риска зацепиться им за что-то нет, потому что волокно разматывается с катушки на дроне, и после падения на землю лежит, почти не натягиваясь", — отметили специалисты.

Как усовершенствуют "ГРОМИЛО"

Это не первая модель дрона на оптоволокне, созданная в Украине, но достижение "Неба победы" ощутимо увеличит мощности производства такого оружия. Инженеры проекта пока используют китайские катушки, но работают над созданием собственных с такими характеристиками:

дальность полета 10 км — вес 1 кг.

дальность полета 15 км — вес 1,2 кг.

дальность полета 20 км — вес 2 кг.

Такие усовершенствования позволят дронам атаковать цели на еще больших расстояниях с высокой эффективностью, используя более тяжелые и мощные боевые части.

"Наше производство позволяет изготавливать дроны в количестве, существенно превышающем 10 тысяч штук в месяц. Объем производства и закупки катушек оптоволоконной связи также позволяет все дроны укомплектовать оптикой. Однако для увеличения экономической эффективности мы сейчас всеми силами наращиваем производство собственных катушек связи на оптоволокне. Поэтому дальше будет только лучше", — подчеркнули в "Небе победы".

Инженеры обратили внимание, что россияне в своих дронах на оптоволокне используют в основном цифровой способ передачи видео. Однако их "железо", несмотря на лучшее качество изображения, дает существенно большую задержку сигнала, а это снижает точность. В Украине подавляющее большинство БПЛА с оптоволоконной связью оснащены аналоговыми камерами, и сигнал передается через проприетарный протокол, разработанный специально для оптики, поэтому задержка сигнала очень мала.

"Технологии не стоят на месте и уже существуют оптоволоконные медиаконверторы которые почти не добавляют задержки сигнала. Так что нужно не упустить возможность технологически опередить врага!" — подытожили производители.

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