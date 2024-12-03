Чудеса оптоволокна: эксперт рассказал, как новая технология изменит войну в 2025 году

Связь через оптоволокно обеспечивает идеальную защиту от РЭБ, но обходится очень дорого.

В 2025 году война в Украине продолжится, но новые технологии должны направить ее совсем в другое русло. В интервью LIGA.net высказал украинский специалист по военной связи Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флеш", рассказал о влиянии дронов на оптоволокне.

В 2024 году и российские, и украинские войска начали активно использовать ударные коптеры, которые держат связь с оператором через оптоволоконные кабели. По словам специалиста, это идеальная защита от любых средств радиоэлектронной борьбы. Такие дроны выгоднее всего применять, когда нужно уничтожить цель, защищенную радиопомехами, например, танк уровня Abrams или Leopard.

В то же время такое оружие будет применяться в 2025 году только для точечных поражений. Дело в том, что дроны оптоволоконные значительно дороже обычных. Одна только катушка с оптоволокном стоит около 500 долларов. Для россиян — это не проблема, а вот для украинцев — существенное препятствие.

"В ближайшем будущем основным массовым ударным средством на поле боя останутся дроны, построенные на радиоканалах управления и передаче видео. Они дешевле и с ними проще работать, — заверил Сергей Бескрестнов, — Если в будущем наступит момент, когда средства РЭБ максимально закроют диапазоны, а сейчас летать все сложнее, — использование оптики будет расти".

Украинцы сейчас экспериментируют с применением оптоволокна вместе с многоразовыми дронами-бомбардировщиками, которые россияне называют "Бабой Ягой" и очень боятся. С их помощью ВСУ атакуют абсолютно все в пределах 10 км от фронта, если оно не защищено средствами РЭБ. В России тоже начали проводить такие эксперименты.

Ранее уже писали, как Силы обороны Украины применяют дроны на оптоволокне, неуязвимые перед РЭБ. Один из таких проектов — "Хищник RebOFF". Разработчики создали катушку, которая позволяет оптоволокну постепенно разматываться, не мешая коптеру лететь к цели, но столкнулась с некоторыми проблемами.