Чудеса оптоволокна: експерт розповів, як нова технологія змінить війну у 2025 році

Зв'язок через оптоволокно забезпечує ідеальний захист від РЕБ, але обходиться дуже дорого.

У 2025 році війна в Україні продовжиться, але нові технології мають направити її зовсім в інше русло. В інтерв'ю LIGA.net висловив український фахівець із військового зв'язку Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", розповів про вплив дроні на оптоволокні.

У 2024 році і російські, і українські війська почали активно використовувати ударні коптери, які тримають зв'язок з оператором через оптоволоконні кабелі. За словами фахівця, це ідеальний захист від будь-яких засобів радіоелектронної боротьби. Такі дрони найвигідніше застосовувати, коли потрібно знищити ціль, захищену радіоперешкодами, наприклад, танк рівня Abrams або Leopard.

Водночас така зброя застосовуватиметься у 2025 лише для точкових уражень. Річ у тім, що дрони оптоволокні значно дорожчі за звичайні. Сама лише котушка з оптоволокном коштує близько 500 доларів. Для росіян — це не проблема, а от для українців — суттєва перешкода.

"У найближчому майбутньому основним масовим ударним засобом на полі бою залишаться дрони, побудовані на радіоканалах управління та переданні відео. Вони дешевші і з ними простіше працювати, — запевнив Сергій Бескрестнов. — Якщо в майбутньому настане момент, коли засоби РЕБ максимально закриють діапазони, а зараз літати дедалі складніше, – використання оптики зростатиме".

Українці зараз експериментують із застосуванням оптоволокна разом з багаторазовими дронами-бомбардувальниками, які росіяни називають "Бабою Ягою" і дуже бояться. З їх допомогою ЗСУ атакують геть усе в межах 10 км від фронту, якщо воно не захищене засобами РЕБ. У Росії теж почали проводити такі експерименти.

Раніше вже писали, як Сили оборони України застосовують дрони на оптоволокні, невразливі перед РЕБ. Один з таких проєктів — "Хижак RebOFF". Розробники створили котушку, яка дозволяє оптоволокну поступово розмотуватися, не заважаючи коптеру летіти до цілі, але зіштовхнулася з деякими проблемами.