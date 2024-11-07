Хижак RebOFF: як українські війська застосовують дрони на оптоволокні, невразливі перед РЕБ

Крім стійкості до придушення, у технології є й інші переваги, як-от можливість летіти низько і проникати в будівлі.

Українські військові почали застосовувати нові ударні дрони "Хижак RebOFF" з оптоволоконними кабелями, невразливі до придушення засобами радіоелектронної боротьби. Олексій Жулинський, засновник і генеральний директор підприємства 3DTech, яке розробило ці безпілотники, поділився подробицями з виданням Forbes.

"Хижак RebOFF" успішно завершив бойові випробування, і виробник готує першу партію до постачання Силам оборони, де їх зможуть одразу ж використовувати в бою. Паралельно з цим нові засоби проходять сертифікацію Міноборони, щоб держава могла закуповувати їх за стандартною процедурою. У 3DTech кажуть, що можуть зібрати тисячу таких БпЛА в "короткі терміни", але все залежить від попиту.

FPV-дрони, що передають сигнали оптоволокном, а не радіозв'язком, стали ще одним нововведенням війни в Україні. Армія Росії застосовує цю технологію з серпня, і вона показала себе дуже ефективною, оскільки не боїться "глушилок". На думку українського експерта з військових технологій Сергія Бескрестнова, російські розробники взяли китайську модель, назвали її "Князь Вандал" і продали військовим з націнкою 750%, але вона не пристосована для застосування на полі бою.

3DTech створила "Хижак RebOFF" з урахуванням бойових умов. Олексій Жулинський сам служив мінометником у ЗСУ, поки не отримав травму, коли автомобіль наїхав на міну. Тоді він заснував проєкт 3DTech, який у співпраці з державною платформою BRAVE1 до літа 2023 року створив FPV-дрони "Хижак" і почав постачати їх військам, постійно реагуючи на відгуки з фронту і вдосконалюючи конструкцію.

Дрон Хижак RebOFF

"Щомісяця з'являються нові методи і технології, і нам потрібно за ними встигати, — зауважив Олексій Жулинський. — Ми активно шукаємо, тестуємо і впроваджуємо нові технології, оскільки сучасна війна розвивається дуже швидко".

Так військові почали повідомляти розробникам, що на деяких ділянках фронту росіяни розмістили так багато засобів РЕБ для захисту важливих об'єктів, і до багатьох із них дрони просто не можуть долетіти. Оптоволокно виявилося єдиним способом передачі даних, який може надійно працювати в таких умовах.

За словами Олексія Жулинського, деякі розробники експериментували з оптоволокном ще на початку війни, але тоді це не викликало особливого інтересу, оскільки радіозв'язок усе ще працював добре. Коли "глушилки" заполонили фронт, 3DTech знову звернула увагу на цю технологію.

Головною проблемою виявилася крихкість оптоволоконних кабелів, вони можуть легко зламатися або лопнути під час транспортування. Але 3DTech створила особливу систему для рівномірного розмотування і намотування під час польоту. Котушку потрібно ще було так розмістити на дроні, щоб оптоволокно не чіплялося за пропелери або випадкові перешкоди на шляху. Вона зводить до мінімуму ризик обриву кабелю, але він може зламатися, якщо сильно зігнути або якщо він раптом зав'яжеться у вузол. Тому пілотам необхідно уникати різких маневрів і швидких маневрів.

Оптоволоконний кабель може виявитися напрочуд міцним. Під час першого випробувального польоту на шляху БПЛА опинилася група велосипедистів, і Олексій Жулинський, пілотуючи дрон, неправильно оцінив відстань. У підсумку кабель зачепив одного з їздців і скинув його з велосипеда, але не обірвався.

Перед велосипедистом довелося вибачатися, але випробування показали хорошу швидкість передачі даних і відсутність будь-яких перешкод. Однак заважала вага котушки. За довжини кабелю 5 кілометрів система загалом важить майже 1,55 кг, а за дальності в 10 км — 4,35 кг. Для більшої дальності польоту довелося використовувати коптери побільше. Дрон із рамою 13 дюймів може нести достатньо кабелю на 10 кілометрів, а також боєголовку вагою 2 кілограми.

Кілька робочих прототипів відвезли кілька робочих прототипів військовим на фронт, щоб отримати від них відгуки. Пілоти схвалили нові засоби, хоча дали кілька своїх рекомендацій щодо поліпшення.

Вони також відкрили нові переваги оптоволокна: якщо з радіозв'язком потрібно вести дрон досить високо і знижуватися перед самим ударом, оскільки складний рельєф заважає проходити сигналам. В оптоволоконних дронів таких проблем немає, вони можуть летіти дуже низько, з'являючись перед ворогом з несподіваного боку, поки він видивляється загрозу в небі.

Крім того, кабель дає стійкий зв'язок навіть у закритих приміщеннях, де стіни та інші перешкоди блокують радіосигнали. Це дає можливість застосовувати дрони в будівлях або навіть під землею, не ризикуючи піхотою.

3DTech уже бачить, як удосконалити наступне покоління дронів. Компанія може використовувати більш тонкий і легкий оптоволоконний кабель, який дасть змогу пролетіти далі або підняти важчий боєприпас. Вона також планує впровадити систему наведення на основі ШІ, щоб збільшити відсоток влучень і знизити вимоги до навичок пілота. Оптоволокно дасть змогу розмістити дорогі обчислювальні блоки на стороні оператора і не втрачати їх разом із коптерами.

Кілька інших українських розробників і німецька компанія HIGHCAT теж представили подібні засоби. Технологія недорога, і хоча існують технічні проблеми, вона, ймовірно, буде швидко поширюватися.

Ще в березні ЗСУ знайшли російський FPV-дрон із дивним блоком корисного навантаження. Це виявилася котушка оптоволокна довжиною 10 км. Уже тоді українські фахівці почали активно вивчати і розвивати цю технологію, щоб не поступитися ворогові.