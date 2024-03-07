Абсолютно невразливий до РЕБ: російський дрон тягнув за собою 10 км кабеля (фото)

Дрон з оптоволоконним кабелем, якій знайшли українські військові, неможливо "глушити", він здатний передавати високоякісне зображення. Звичайно, такий спосіб зв'язку має власні обмеження.

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Військові збройних сил України знайшли FPV-дрон з котушкою тонкого дроту загальною довжиною 10 км, кінець якого розмотувався у повітрі. Розповів про це та показав фото незвичайного безпілотника показав у своєму Telegram-каналі український військовий та зв’язківець Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

Історія почалася з фото невідомого дрона з дивним додатковим блоком, які показав у Telegram Сергій Бескрестнов раніше. Тоді він поцікавився, що ж це може бути. Ідентифікувати знахідку допоміг Роберт Бровді з позивним "Мадяр", командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра". Його бійці розшукали незрозумілий дрон та дослідили його.

"Ми побачили те, що раніше ніколи не бачили. Російський FPV дрон летів на цілі з котушкою тонкого оптоволоконного кабелю довжиною 10 кілометрів. Кабель розмотувався у повітрі", — розповідає Бескрестнов.

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Експерт вважає, що це нова технологія управління безпілотниками. За його словами, проти такого дрона безсилий будь-який засіб РЕБ. також через оптоволокно дрон може передавати оператору картинку "найвищій якості".

Команда Мадяра пообіцяла вивчити дрон і створити детальний технічний звіт. Сергій Бескрестнов запрошує інших українських фахівців перевірити знайдену технологію, щоб ми не опинилися позаду ворога.

Російський FPV-дрон з 10 км кабеля Фото: Telegram

Російський FPV-дрон з 10 км кабеля Фото: Telegram

Російський FPV-дрон з 10 км кабеля Фото: Telegram

Російський FPV-дрон з 10 км кабеля Фото: Telegram

Російський FPV-дрон з 10 км кабеля Фото: Telegram

"На Хакатоні МО був учасник, який пропонував застосовувати цю технологію для БПЛА, але я і колеги у журі засумнівалися, що це реально. Дрон, який розмотує котушку 10 кілометрів кабелю", — підсумував Бескрестнов.

Нагадуємо, нещодавно росіяни продемонстрували й іншу технологію захисту. Російські уніфіковані модулі планування та корекції (УМПК), які роблять бомби керованими, почали оснащувати новими потужними антенами, які ефективно придушують РЕБ. Ймовірно, подібні антени зможуть встановити й на інші об'єкти, такі як дрони "Шахед".