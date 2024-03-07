Захист від "шахедів" може послабнути: Росія має нові суперантени для придушення РЕБ (фото)

Росіяни вже використовують новий засіб протидії РЕБ у керованих бомбах, але його можливо встановити й на дрони-камікадзе, попереджає військовий Сергій Бескрестнов.

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Російські уніфіковані модулі планування та корекції (УМПК), які роблять бомби керованими, почали оснащувати новими потужними антенами, які ефективно придушують системи радіоелектронної боротьби. Фото такого УМПК показав у своєму Telegram-каналі український військовий і зв’язківець Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш".

За його словами, уперше в уламках УМПК було знайдено новий тип CRPA антени "Комета" з новою восьмипроменевою антенною системою. Подібна антена надає високоефективне придушення РЕБ і може одночасно нейтралізувати сім джерел перешкод. Тож Росія відповіла на посилення української РЕБ посиленням технології боротьби з нею.

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Експерт зазначає, що Росія активно нарощує системи захисту одночасно з тим, як Україна посилює свої засоби РЕБ. Ймовірно, вони можуть встановити "Комети" нового типу на у дрони камікадзе "Шахед" російської збірки, які ще називають "Геранями", і це послабить ефективність української системи радіолокаційного захисту "Покрова".

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Комплект крил УМПК призначений для некерованих російських бомб ФАБ, які росіяни за допомогою нього роблять керованими. Уніфікований модуль планування та корекції є аналогом JDAM, але поступається йому за всіма параметрами. Його активне використання під час бомбардувань що є значною проблемою для України. Перша інформація про використання УМПК на початку 2023 року. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявляв, що окупанти запускають до 20 плануючих бомб за добу з винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів Су-35. Складність полягає в тому, що такі бомби майже неможливо збити.

Нещодавно представлена система радіоелектронної боротьби "Покрова", яку вже застосовують на території України, допомагає ЗСУ знищувати російські високоточні ракети та дрони "Шахед". Система збиває їх з курсу та робить видимими для протиповітряної оборони. Щоб знешкодити "Шахед", на нього потрібно впливати з трьох сторін на усьому маршруті слідування, щоб інерційна система постійно накопичувала похибку у даних.