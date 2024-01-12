У РФ вперше показали кориговану авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК (фото)

Розробляти комплект УМПК для бомби у РФ почали на початку 2023 року і вже у вересні було заявлено про застосування КАБ-1500. Бойова частина снаряда складає 675 кг.

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Під час показової перевірки міністром оборони РФ Сергія Шойгу підприємства "Тактическое ракетное вооружение" вперше були продемонстровані авіабомби ФАБ-1500-М54 з комплектами УМПК. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на росЗМІ.

Російський голова Міноборони перевіряв підприємство корпорації "Тактическое ракетное вооружение" в Московській області. Тоді ж вперше показали керовану авіаційну бомбу ФАБ-1500-М54. Для неї розробили нову версію навісного модуля УМПК.

Комплект УМПК має збільшити дальність польоту авіабомбу та додати систему наведення по супутниковим координатам. Через габарити бомби УМПК отримав збільшені крила та відмінний від інших алгоритм роботи некеруючих поверхонь, щоб забезпечити більшу дальність польоту при вазі 1550 кг.

Також на носову частину авіабомби встановлюють обтічник, щоб покращити аеродинамічні показники бомби.

ФАБ-1500 — це некерована фугасна авіабомба, яка має 675 кг тротилу. Її основне призначення — знищення промислових, міських та портових споруд або інших цілей. Швидкість польоту складає 1200 км/год з висоти 16 км. Наразі невідомо, яка дальність польоту авіабомби з УМПК.

Носіями авіабомби є Су-34 та Су-24, які здатні підняти на підфюзеляжний пілон по одному боєприпасу. Зазначається, що у РФ почали працювати над КАБ-1500 ще на початку 2023 року, а у вересні 2023 оку були перші повідомлення про їхнє застосування на війні.

Нагадаємо, 5 вересня у РФ заявили про створення планувальних бомб ФАБ-1500.

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