Касетна боєголовка на ракеті Х-32: до чого готуватися українцям, — Defense Express

Військові оглядачі зазначають, що встановлення касетної бойової частини на ракету може бути проведене для компенсації можливих проблем із точністю влучання, щоб охопити ширший сектор ураження.

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У четвер, 4 січня, Центр національного опору (ЦНС) застеріг про можливе оснащення крилатих ракет Х-32 касетними боєприпасами, посилаючись на фрагмент робочої документації МКБ "Радуга", отриманий із внутрішніх джерел. Згідно з цим документом, роботи над таким удосконаленням Х-32 почалися не пізніше жовтня 2023 року. Оглядачі Defence Express розповіли про те, яку небезпеку можуть становити такі ракети.

Попри те, що використання Х-32 з касетним спорядженням поки що не зафіксовано, військові оглядачі звертають увагу на кілька ключових моментів.

У документі йдеться про касетний боєприпас для ракети Х-32

Так, в оприлюдненій документації згадується індекс "виріб 132", який, очевидно, позначає саму ракету Х-32 і раніше не зустрічався у відкритому доступі.

Крім того, згадується індекс "виріб 9А-22 в касетному виконанні". Індекс 9А-22 належить до бойової частини ракети Х-22. Це може вказувати на роботу російського військово-промислового комплексу над уніфікованою касетною бойовою частиною, яку можна використовувати як для Х-32, так і для її попередниці Х-22.

Внутрішнє компонування ракети Х-22, на базі якої виготовляється Х-32, Фото: Відкриті джерела

Оглядачі підкреслюють, що обидві ракети — Х-22 і Х-32 — становлять небезпеку як надзвукові крилаті ракети, яким здатні протидіяти тільки західні зенітно-ракетні комплекси типу Patriot і SAMP/T.

На думку експертів, можливість встановлення касетної бойової частини на Х-32 може бути проведена для компенсації можливих проблем із точністю влучання цієї ракети: незалежно від її фактичного влучання, касетне спорядження може охопити великі цілі, такі як логістичні об'єкти.

У документі вказано на необхідність виготовлення 14 екземплярів Х-32 з касетною бойовою частиною для випробувань. Як будуть проводитися ці випробування і наскільки великий ризик їх можливого проведення поблизу міст — залишається відкритим питанням.

"Але факт полягає в тому, що без відповідних "тестувань" російські терористи не зможуть планувати більш масштабне виробництво і застосування Х-32 у касетному варіанті", — резюмують оглядачі.

Нагадаємо, британське видання The Telegraph писало, що аеробалістичні ракети "Кинджал" Х-47, які Збройні сили РФ використовують для атак на українські міста, виявилися менш ефективним засобом ураження, ніж це підносить російська пропаганда. Зазначається, що системи Patriot ефективно протистоять таким ракетам.