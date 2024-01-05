Кассетная боеголовка на ракете Х-32: к чему готовиться украинцам, — Defense Express

Военные обозреватели отмечают, что установка кассетной боевой части на ракету может быть проведена для компенсации возможных проблем с точностью попадания, чтобы охватить более широкий сектор поражения.

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В четверг, 4 января, Центр национального сопротивления (ЦНС) предостерег о возможном оснащении крылатых ракет Х-32 кассетными боеприпасами, ссылаясь на фрагмент рабочей документации МКБ "Радуга", полученный из внутренних источников. Согласно этому документу, работы над таким усовершенствованием Х-32 начались не позднее октября 2023 года. Обозреватели Defence Express рассказали о том, какую опасность могут представлять такие ракеты.

Несмотря на то, что использование Х-32 с кассетным снаряжением пока не зафиксировано, военные обозреватели обращают внимание на несколько ключевых моментов.

В документе речь идет о кассетном боеприпасе для ракеты Х-32

Так, в обнародованной документации упоминается индекс "изделие 132", который, по всей видимости, обозначает саму ракету Х-32 и ранее не встречался в открытом доступе.

Кроме того, упоминается индекс "изделие 9А-22 в кассетном исполнении". Индекс 9А-22 относится к боевой части ракеты Х-22. Это может указывать на работу российского военно-промышленного комплекса над унифицированной кассетной боевой частью, которую можно использовать как для Х-32, так и для ее предшественницы Х-22.

Внутренняя компоновка ракеты Х-22, на базе которой изготавливается Х-32, Фото: Открытые источники

Обозреватели подчеркивают, что обе ракеты — Х-22 и Х-32 — представляют опасность как сверхзвуковые крылатые ракеты, которым способны противодействовать только западные зенитно-ракетные комплексы типа Patriot и SAMP/T.

По мнению экспертов, возможность установки кассетной боевой части на Х-32 может быть проведена для компенсации возможных проблем с точностью попадания этой ракеты: независимо от ее фактического попадания, кассетное снаряжение может охватить обширные цели, такие как логистические объекты.

В документе указано на необходимость изготовления 14 экземпляров Х-32 с кассетной боевой частью для испытаний. Как будут проводиться эти испытания и насколько велик риск их возможного проведения вблизи городов — остается открытым вопросом.

"Но факт заключается в том, что без соответствующих "тестирований" российские террористы не смогут планировать более масштабное производство и применение Х-32 в кассетном варианте", — резюмируют обозреватели.

Напомним, британское издание The Telegraph писало, что аэробаллистические ракеты "Кинжал" Х-47, которые Вооруженные силы РФ используют для атак на украинские города, оказались менее эффективным средством поражения, нежели это преподносит российская пропаганда. Отмечается, что системы Patriot эффективно противостоят таким ракетам.