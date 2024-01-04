РФ планирует оснащать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом: ЦНС получил доказательства

Координаторы подполья заявили, что "неравнодушные" предоставили им документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают вооружение, чтобы осуществить обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

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Российские оккупанты намерены оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетным боеприпасом. Об этом в четверг, 4 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Центр национального сопротивления получил доказательства намерений оккупантов оборудовать крылатые ракеты X-32 кассетными боеприпасами", — говорится в сообщении.

По словам координаторов подполья, "неравнодушные" предоставили документы Дубненского машиностроительного завода, на котором оккупанты изготавливают ракеты, чтобы осуществить обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Из них известно, что Министерство обороны РФ в октябре 2023 года поставило задачу инженерам модернизировать крылатые ракеты кассетным блоком.

РФ планирует оснащать крылатые ракеты кассетным боеприпасом

По информации Центра, пока не зафиксированы случаи применения россиянами соответствующих ракет.

"Призываем украинцев оперативно реагировать на тревогу, ведь враг пренебрегает международным правом и готов применить более смертоносное оружие против гражданского населения", — отмечают в ЦНС.

Тактико-технические характеристики крылатых ракет Х-32:

носитель — Ту-22М3М;

3,5-4,6 Маха (от 4000 до 5400 километров в час или 1,1-1,5 км/с);

дальность пуска — 600-1000 км;

дальность захвата РЛС ГСН — 200-300 км (при пуске с большей дальности требуется внешнее целеуказание о приблизительном районе наличия цели до захвата цели ГСН);

высота полета максимальная — 40 км.

Напомним, ранее военнослужащий ВСУ и специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации используют для ударов по Украине модернизированные крылатые ракеты X-101.

Также авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил, что Украине нужны комплексы противоракетной обороны, чтобы усилить свою ПВО. Однако самые эффективные из них — слишком дорогие. Также он убежден, что сейчас РФ сосредоточена на производстве баллистических ракет.