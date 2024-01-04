РФ планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом: ЦНС отримав докази

Координатори підпілля заявили, що "небайдужі" надали їм документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють озброєння, аби здійснити обстріли цивільної інфраструктури України.

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Російські окупанти мають намір обладнати крилаті ракети X-32 касетним боєприпасом. Про це у четвер, 4 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

"Центр національного спротиву отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами", — йдеться у повідомленні.

За словами координаторів підпілля, "небайдужі" надали документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють ракети, аби здійснити обстріли цивільної інфраструктури України.

З них відомо, що Міністерство оборони РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

РФ планує оснащувати крилаті ракети касетним боєприпасом

За інформацією Центру, наразі не зафіксовані випадки застосування росіянами відповідних ракет.

"Закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", — наголошують у ЦНС.

Тактико-технічні характеристики крилатих ракет Х-32:

носій — Ту-22М3М;

3,5-4,6 Маха (від 4000 до 5400 кілометрів на годину або 1,1-1,5 км/с);

дальність пуску — 600—1000 км;

дальність захоплення РЛС ГСН — 200—300 км (при пуску з більшої дальності потрібна зовнішня цілевказівка про приблизний район наявності цілі до захоплення цілі ГСН);

висота польоту максимальна — 40 км.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець ЗСУ і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" повідомив, що Збройні сили Російської Федерації використовують для ударів по Україні модернізовані крилаті ракети X-101.

Також авіаційний експерт Валерій Романенко повідомив, що Україні потрібні комплекси протиракетної оборони, щоб посилити свою ППО. Однак найефективніші з них — надто дорогі. Також він переконаний, що нині РФ зосереджена на виробництві балістичних ракет.