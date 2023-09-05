У РФ заявили про створення планувальних бомб ФАБ-1500: що відомо про нову загрозу для ЗСУ

Фугасна авіабомба має 675 кг бойової частини. Якщо її дійсно інтегрували на Су-34, то це створює загрозу для українських міст і військ.

Related video

Російські війська активно використовують керовані авіабомби КАБ-500. Тепер автор телеграм-каналу Fighterbomber Ілля Туманов стверджує, що було створену версію бомби ФАБ-1500 під комплект крил. Defense Express пояснює, чи можливо це зробити.

Перетворення авіабомби ФАБ-1500 є новим загрозливим фактором, який дасть можливість використовувати великокаліберні авіаснаряди для окупантів. Ворог зможе їх скидати поза зоною ураження більшості зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. Проте автори розбираються кілька можливостей:

можливість встановлення на ФАБ-1500 нового комплекту УМПК;

чи буде більша дальність у КАБ-1500, ніж КАБ-250 і КАБ-500;

чи зможе Су-34 підняти дві авіабомби КАБ-1500.

Зазначається, що переробили версію бомби ФАБ-1500 М54 для комплекту крил. Фугасна авіабомба була розроблена за радянських часів і має бойову частину вагою 675 кілограмів. За формою видно, що бомба не має планувати, вона, навпаки, має падати вертикально до цілі. Отже, потрібно було змінити аеродинамічну форму, щоб вона змогла планувати, а не вертикально падати.

ФАБ-1500 М54

Окрім цього, крила мають витримати 1500 вагу бомби, бо значно легші КАБ-500 таіКАБ-250 неодноразово розкривалися та падали. Також у РФ жалілися, що складання крил для підвіски бомб потребує значних зусиль. Механізм складання крил на ФАБ-1500 має стати ще більшим.

Якщо КАБ-250 і КАБ-500 мають відстань 60-70 км, то КАБ-1500 повинна мати ще більшу заявлену дальність, проте це за умов скидання з великої висоти й виключно за рахунок планування. Як приклад наводиться гібридна ракета "Гром-Е1", вона є поєднанням ракети й бомби Х-38. Її заявлена дальність складає 120 км на швидкості 1600 км/год.

Су-34, який нібито став носієм ФАБ-1500, є фронтовим бомбардувальником. Заявлено, що він може використовувати 1500 кг авіабомби. Для цього вони підвішуються на внутрішні пілони та по центру під фюзеляжем. Через додавання конструкції у вигляді УМПК уся бомба може важити 2 тонни, а то й більше.

Тому автори підбивають підсумки, що, найімовірніше, окупанти дійсно змогли інтегрувати 1500-кг бомбу з комплектом крил УМПК на Су-34. Проте залишається питання, чи буде цей виріб надійним. Для України це нова серйозна загроза.

Нагадаємо, 15 серпня експерти встановили реальну дальність скидання планувальних авіабомб УМПК.

20 липня ЗМІ писали, що РФ переставляє модулі "Комета-М" із дронів "Орлан" на крилаті бомби УМПК.