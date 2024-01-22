Немає аналогів у світі: у Генштабі розкрили, як система "Покрова" захищає від ракет і дронів

Обладнання пригнічує супутникову навігацію росіян по всій лінії бойового зіткнення і на більшій частині території України.

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Нова система радіоелектронної боротьби "Покрова", яку вже застосовують на території України, допомагає військовим знищувати російські високоточні ракети й безпілотники "Шахед", збиваючи їх з курсу і роблячи видимими для системи протиповітряної оборони. Про це розповів начальник управління радіоелектронної боротьби Головного управління радіоелектронної та кібероборони Генштабу ЗСУ Андрій Стариков в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано 21 січня.

Спочатку він пояснив, чому так важливо використовувати системи РЕБ у ситуації, що склалася. Стариков зазначив, що на будь-який прилад, який використовує електромагнітний спектр для свого функціонування, можна впливати засобами радіоелектронної боротьби. Це і наземні засоби, і безпілотники морського базування, і високоточна зброя, на кшталт крилатих ракет або БПЛА "Шахед".

"Наприклад, ви користуєтеся ключами для блокування автомобіля. Можна зробити так, що він просто не спрацює", — сказав начальник управління РЕБ.

Крилаті ракети, якими ЗС РФ постійно атакують Україну, можна виводити з ладу завдяки дії схожого механізму. Це досягається шляхом блокування бортових систем, зокрема й супутникової навігації. Кожна крилата ракета має у себе на борту систему супутникового наведення навігації. Разом із нею є також інерційна система, яка також наводить на ціль, але має велику похибку. Для цього, щоб цю похибку зменшувати, працює система супутникової навігації. Вона визначає і коригує точне місце розташування.

Якщо її заблокувати або обдурити завдяки спуфінгу, то похибка у визначенні місця розташування збільшуватиметься, а інерційна система — накопичуватиме хибні дані, перебуваючи в зоні дії цього сигналу РЕБ. Таким чином крилата ракета стає вже не високоточним засобом ураження, а звичайним боєприпасом. Також під дією сигналу системи РЕБ крилата ракета набирає висоту і стає помітною для систем ППО.

Так само можна боротися і з іранськими ударними безпілотниками "Шахед", якими ЗС РФ атакують мирних жителів України та об'єкти критичної інфраструктури. На БПЛА потрібно впливати з трьох сторін протягом усього маршруту руху для того, щоб інерційна система постійно накопичувала похибку.

За словами Андрія Старикова, система "Покрова" — передова і фактично її аналогів немає у світі. Вона заважає наведенню крилатих ракет і частково безпілотникам типу "Шахед". Завдяки цьому знижується ефективність використання ЗС РФ такої зброї.

Система здатна підміняти супутникове радіонавігаційне поле, пригнічувати супутникову радіонавігацію по всій лінії бойового зіткнення і на більшій частині території України. Це означає, що не тільки в прифронтових районах, а й практично у всіх областях України під час увімкнення не працюють усі системи, які використовують супутникову навігацію. Точніше, ці системи можуть не працювати, якщо "Покрова" налаштована на придушення сигналів; або показувати некоректні дані, якщо буде підміна координат.

Технічних характеристик "Покрови" немає в публічному доступі.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, як нова система РЕБ "Кульбаба" захистить Збройні сили України. Цей купольний РЕБ здатний "глушити" російські дрони на частотах 868-915 МГц.

А в листопаді 2023 року стало відомо про те, що в Україні створили унікальну систему детекції, яка "бачить" російський БПЛА за 15 км. Ідея створити систему виявлення виникла у розробників у лютому 2023 року. Метою було зробити сучасне обладнання для виявлення дронів противника на великій відстані.