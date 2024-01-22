Нет аналогов в мире: в Генштабе раскрыли, как система "Покрова" защищает от ракет и дронов

Оборудование подавляет спутниковую навигацию россиян по всей линии боевой столкновения и на большей части территории Украины.

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Новая система радиоэлектронной борьбы "Покрова", которую уже применяют на территории Украины, помогает военным уничтожать российские высокоточные ракеты и беспилотники "Шахед", сбивая их с курса и делая видимыми для системы противовоздушной обороны. Об этом рассказал начальник управления радиоэлектронной борьбы Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генштаба ВСУ Андрей Стариков в интервью ТСН, которое было опубликовано 21 января.

Изначально он объяснил, почему так важно использовать системы РЭБ в сложившейся ситуации. Стариков отметил, что на любой прибор, который использует электромагнитный спектр для своего функционирования, можно влиять средствами радиоэлектронной борьбы. Это и наземные средства, и беспилотники морского базирования, и высокоточное оружие, вроде крылатых ракет или БПЛА "Шахед".

"Например, вы пользуетесь ключами для блокировки автомобиля. Можно сделать так, что он просто не сработает", — сказал начальник управления РЭБ.

Крылатые ракеты, которыми ВС РФ постоянно атакуют Украину, можно выводить из строя благодаря действую похожего механизма. Это достигается путем блокировки бортовых систем, в том числе и спутниковой навигации. Каждая крылатая ракета имеет у себя на борту систему спутникового наведения навигации. Вместе с ней есть также инерционная система, которая также наводит на цель, но имеет большую погрешность. Для этого, чтобы эту погрешность уменьшать, работает система спутниковой навигации. Она определяет и корректирует точное местоположение.

Если ее заблокировать или обмануть благодаря спуфингу, то погрешность в определении местоположения будет увеличиваться, а инерционная система — накапливать ложные данные, находясь в зоне действия этого сигнала РЭБ. Таким образом крылатая ракета становится уже не высокоточным средством поражения, а обычным боеприпасом. Также под действием сигнала системы РЭБ крылатая ракета набирает высоту и становится заметной для систем ПВО.

Таким же образом можно бороться и с иранскими ударными беспилотниками "Шахед", которыми ВС РФ атакуют мирных жителей Украины и объекты критической инфраструктуры. На БПЛА нужно воздействовать с трех сторон на протяжении всего маршрута движения для того, чтобы инерционная система постоянно накапливала погрешность.

По словам Андрея Старикова, система "Покрова" — передовая и фактически ее аналогов нет в мире. Она мешает наведению крылатых ракет и частично беспилотникам типа "Шахед". Благодаря этому снижается эффективность использования ВС РФ такого оружия.

Система способна подменять спутниковое радионавигационное поле, подавлять спутниковую радионавигацию по всей линии боевой столкновения и на большей части территории Украины. Это означает, что не только в прифронтовых районах, но и практически во всех областях Украины при включении не работают все системы, использующие спутниковую навигацию. Точнее, эти системы могут не работать, если "Покрова" настроена на подавление сигналов; или показывать некорректные данные, если будет подмена координат.

Технических характеристик "Покровы" нет в публичном доступе.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, как новая система РЭБ "Кульбаба" защитит Вооруженные силы Украины. Этот купольный РЭБ способен "глушить" российские дроны на частотах 868-915 МГц.

А в ноябре 2023 года стало известно о том, что в Украине создали уникальную систему детекции, которая "видит" российский БПЛА за 15 км. Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.