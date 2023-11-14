"Видит" российский БПЛА за 15 км: в Украине создали уникальную систему детекции (фото)

Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.

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Украинская компания-производитель KVERTUS разработала уникальную систему детекции вражеских дронов MS AZIMUTH. О технических характеристиках разработки представитель компании-производителя рассказала медиа АрміяInform.

Эта система позволяет заранее обнаружить беспилотные аппараты противника и быстро их уничтожать. Разработка может обнаруживать дроны на расстоянии около 15 километров. В настоящее время компания готовит все необходимые разрешительные документы для получения допуска Минобороны.

Производитель отмечает, что в стране нет аналогов этой системы. Продукт также может быть интегрирован в уже существующие системы детекции, если они используются на позициях военных. Принцип работы системы основан на обнаружении и пеленгации беспилотных аппаратов по сигналам излучения. Функционал системы включает мониторинг радиочастотного спектра, измерение параметров радиочастотного излучения, пеленгование и документирование результатов работы.

Компания планирует выпустить первые серийные образцы системы в конце декабря, чтобы они могли служить Украине.

"Осталось подтянуть инженерию и несколько модернизировать элементы крепления и защиты, и в конце декабря первые серийные образцы будут готовы", — сказала представитель компании KVERTUS.

В свою очередь СЕО компании KVERTUS Ярослав Филимонов на своей странице в Facebook написал о том, как возникла идея создать новую систему детекции.

"Что ж, друзья, хочу поделиться деталями. С февраля 2023 года у нас идет проект по разработке детекции с нуля. Мы поставили себе цель сделать качественное оборудование на современной элементной базе, которое будет обнаруживать БПЛА на расстоянии в 10 км. что позволит отрабатывать по ним заранее", — написал он.

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Технические характеристики системы MS AZIMUTH:

диапазон рабочих частот 30 — 6000 МГц;

мгновенная полоса частот — 200 МГц;

скорость сканирования частот — 200 — 400 ГГц/c;

разрешающая способность по частоте — 30,5 кГц

максимальная дальность обнаружения — 15 км;

Минимальное время пеленгования — 32 мкс;

погрешность пеленгования ≤ 8° (RMS);

коэффициент усиления антенны — 6 дБ.

Так выглядит созданная украинским производителем система Kvertus Ms Azimuth Фото: Ярослав Филимонов/LinlkedIn

Напомним, в начале сентября мы писали о том, что в Украине создали РЭБ-рюкзак Kvertus для военных. Оборудование успешно прошло испытания и первые экземпляры уже передали украинским военным в зону боевых действий. Устройство помещается в стандартный рюкзак, который можно носить на спине. Наружу выступают только две антенны, которые не мешают человеку двигаться. В рюкзаке также предусмотрена вентиляция, которая призвана защитить устройство от перегрева.

Несколько ранее, 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев. Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, т.е. защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц. Модель уже полностью готова к производству, единственного, чего не хватает для масштабного запуска, – специальных антенн для передачи сигнала.