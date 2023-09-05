В Украине создали РЭБ-рюкзак Kvertus для военных: защищает от дронов на 200 метров (фото)

Оборудование успешно прошло испытания и первые экземпляры уже передали украинским военным в зону боевых действий.

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В Украине создали антидроновый рюкзак для пехоты, способный подавлять вражеские дроны-камикадзе. Об этом написал операционный директор украинского разработчика и производителя средств обнаружения и защиты от беспилотников Kvertus Ярослав Филимонов на своей странице в LinlkedIn во вторник, 5 сентября.

"Реагируя на запрос военных, командой Kvertus — производителя антидроновых систем — разработали решение против FPV-дронов для пехоты в виде рюкзака", — написал Филимонов.

По его словам, средство может прикрывать группу военных от вражеских дронов камикадзе в радиусе до 200 метров. Аккумулятора РЭБ-рюкзака Kvertus хватает на два часа непрерывной работы. Операционный директор компании производителя добавил, что оборудование успешно прошло испытания и первые экземпляры оборудования уже передали военным в зону боевых действий.

Ярослав Филимонов также разместил фотографии новой системы радиоэлектронной борьбы. Устройство помещается в стандартный рюкзак, который можно носить на спине. Наружу выступают только две антенны, которые не мешают человеку двигаться.

Kvertus создал антидрон-рюкзак для пехоты Фото: Ярослав Филимонов/LinlkedIn

В рюкзаке также предусмотрена вентиляция, которая призвана защитить устройство от перегрева, способного вывести антидроновую систему Kvertus из строя.

Это средство может прикрывать группу военных от вражеских дронов-камикадзе в радиусе до 200 метров Фото: Ярослав Филимонов/LinlkedIn Это средство может прикрывать группу военных от вражеских дронов-камикадзе в радиусе до 200 метров Фото: Ярослав Филимонов/LinlkedIn

Напомним, в начале августа стало известно, что украинцы разработали РЭБ-рюкзак, который будет защищать солдат от дронов. Система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.

Несколько ранее, 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.