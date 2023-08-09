Украинцы разработали РЭБ-рюкзак: будет защищать солдат от дронов (фото)

Система РЭБ с коллинеарными антеннами работает от трех до шести часов и подавляет беспилотники противника сразу в нескольких диапазонах.

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Организация Anti-drone практически завершила работу над портативной системой радиоэлектронной борьбы в форме рюкзака, которая должна помочь военным защищаться от вражеских беспилотников. Сообщение об этом было опубликовано в официальном Telegram-канале сообщества в среду, 8 августа.

На фотографиях разработчики продемонстрировали практически готовую технику. Видно, что у системы РЭБ есть четыре антенны, по одной работают в диапазоне 2.4 и 5.8 ГГц, а еще две — 900 Мгц.

"Портативный РЭБ в форме рюкзака. На финишной прямой", — написали производители.

Технические характеристики портативного РЭБ

диапазоны подавления — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;

мощность — 130 Вт (30+20+30+30+50 Вт);

антенны — коллинеарные (омные) 3-7 Дб;

акб — 760 Вт/ч (3-6 ч).

Разработчики добавили, что это — не полный список технических характеристик РЭБа. Детали они опубликуют несколько позже.

Во что упакован мини-РЭБ

Устройство разместили в своеобразном "рюкзаке". Их закупили еще весной 2023 года. Во вторник, 18 апреля, разработчики написали в Telegram-канале, что "рюкзачок под портативный РЭБ едет к нам".

На самом деле это один из защитных кейсов от китайской компании Rhino Case. Похожий "рюкзак" представлен на сайте компании. Производитель уверяет покупателей в том, что его кейс водонепроницаем и выдерживает температуры в диапазоне от -40 до +65°С. Степень защиты у такого "ранца" равна IP67. Это значит, что на портативный РЭБ внутри его не будет действовать пыль. Более того, кейс с его грузом можно погружать в воду на глубину до 1 метра. При кратковременном погружении вода не попадает в количествах, нарушающих работу устройства.

Защитная коробка оснащена автоматическая балансировка давления внутри и снаружи для предотвращения закрытия крышки из-за перепада давления. А губчатое пенное покрытие внутренней стороны крышки специально приспособлено для того, чтобы не вредить портативному РЭБу. Запатентованный навесной замок удобен для работы одной рукой и предназначен для корпуса RPC, чтобы он не раскачивался при падении. Также защитный кейс оборудован отверстием для охлаждения техники, находящейся внутри.

Корпус защитного "рюкзака" профессионально водонепроницаем, пыленепроницаем, влагозащищен, устойчив к кислотам и щелочам. Такие кейсы широко применяют для хранения хрупкой аппаратуры, инструментов, электроники, средств связи. Им пользуются полицейские, военные и разведчики.

Украинские производители практически завершили работу над портативной системой РЭБ Украинские производители практически завершили работу над портативной системой РЭБ Украинские производители практически завершили работу над портативной системой РЭБ Украинские производители практически завершили работу над портативной системой РЭБ Украинские производители практически завершили работу над портативной системой РЭБ

Напомним, 19 июня стало известно, что бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.

Ранее мы также писали, что в Украине создали для военных "невидимую" рацию Himera G1. По словам разработчиков, военные уже используют новые рации на передовой, не боясь, что россияне перехватят или подавят связь.