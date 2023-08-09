Українці розробили РЕБ-рюкзак: захищатиме солдатів від дронів (фото)

Система РЕБ з колінеарними антенами працює від трьох до шести годин і пригнічує безпілотники противника одразу в кількох діапазонах.

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Організація Anti-drone практично завершила роботу над портативною системою радіоелектронної боротьби у формі рюкзака, яка має допомогти військовим захищатися від ворожих безпілотників. Повідомлення про це було опубліковано в офіційному Telegram-каналі спільноти в середу, 8 серпня.

На фотографіях розробники продемонстрували практично готову техніку. Видно, що у системи РЕБ є чотири антени, по одній працюють у діапазоні 2.4 і 5.8 ГГц, а ще дві — 900 МГц.

"Портативний РЕБ у формі рюкзака. На фінішній прямій", — написали виробники.

Технічні характеристики портативного РЕБ

діапазони придушення — 2.4 / 5.8 / 2 х 900 ГГц/МГц;

потужність — 130 Вт (30+20+30+30+30+50 Вт);

антени — колінеарні (омні) 3-7 дБ;

АКБ — 760 Вт/год (3-6 год).

Розробники додали, що це — не повний список технічних характеристик РЕБ. Деталі вони опублікують дещо пізніше.

У що упакований міні-РЕБ

Пристрій розмістили у своєрідному "рюкзаку". Їх закупили ще навесні 2023 року. У вівторок, 18 квітня, розробники написали в Telegram-каналі, що "рюкзачок під портативний РЕБ їде до нас".

Насправді це один із захисних кейсів від китайської компанії Rhino Case. Схожий "рюкзак" представлений на сайті компанії. Виробник запевняє покупців у тому, що його кейс водонепроникний і витримує температури в діапазоні від -40 до +65°C. Ступінь захисту у такого "ранця" дорівнює IP67. Це означає, що на портативний РЕБ усередині його не діятиме пил. Ба більше, кейс із його вантажем можна занурювати у воду на глибину до 1 метра. Під час короткочасного занурення вода не потрапляє в кількостях, що порушують роботу пристрою.

Захисна коробка оснащена автоматичним балансуванням тиску всередині та зовні для запобігання закриття кришки через перепад тиску. А губчасте пінне покриття внутрішньої сторони кришки спеціально пристосоване для того, щоб не шкодити портативному РЕБ. Запатентований навісний замок зручний для роботи однією рукою і призначений для корпусу RPC, щоб він не розгойдувався під час падіння. Також захисний кейс обладнаний отвором для охолодження техніки, що знаходиться всередині.

Корпус захисного "рюкзака" професійно водонепроникний, пилонепроникний, вологозахищений, стійкий до кислот і лугів. Такі кейси широко застосовують для зберігання крихкої апаратури, інструментів, електроніки, засобів зв'язку. Ним користуються поліцейські, військові та розвідники.

Українські виробники практично завершили роботу над портативною системою РЕБ Українські виробники практично завершили роботу над портативною системою РЕБ Українські виробники практично завершили роботу над портативною системою РЕБ Українські виробники практично завершили роботу над портативною системою РЕБ Українські виробники практично завершили роботу над портативною системою РЕБ

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc з Мукачева очікує на постачання спеціальних антен і одразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.

Раніше ми також писали про те, що в Україні створили для військових "невидиму" рацію Himera G1. За словами розробників, військові вже використовують нові рації на передовій, не боячись, що росіяни перехоплять або придушать зв'язок.