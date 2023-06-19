Бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ: що відомо

Проєкт Antidrone.cc з Мукачево очікує на постачання спеціальних антен і відразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.

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Розробники антидронових систем з Мукачево заявили, що незабаром українські військові отримають компактні та універсальні засоби РЕБ, які допоможуть їм боротися із дронами-камікадзе російських окупантів. Відповідну інформацію з відеороликом представники Antidrone.cc розмістили у фейсбуці.

Портативний пристрій РЕБ має захист за стандартом IP65, тобто захищений від дощу та бризок води та працює на універсальному частотному діапазоні 900 МГц. Модель вже повністю готова до виробництва, єдиного, чого не вистачає для масштабного запуску – спеціальних антен для передачі сигналу. Втім, пара готових зразків з антенами вже відправлено нашим бійцям на лінію вогню. Як тільки прийдуть антени (приблизно до кінця наступного тижня), то ще 10 подібних апаратів допоможуть ЗСУ збивати баражуючи боєприпаси російських окупантів.

Дві ці системи вже на фронті, ще 10 штук вирушать після отримання спеціальних антен Фото: Соцмережi

Як працює пристрій:

Активація за потреби при натисканні та утриманні вимикача;

Час безперервної роботи – до 4 хв., після чого режим 1 – робота активності та 3 хв. перерва;

Діапазон частот: 850-940 МГц;

Потужність передавача: 30 Вт

Акумулятор: 3 Ач

Автономність: 60 хв.

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