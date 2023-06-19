В Україні створили для військових "невидиму" рацію Himera G1: чому її не можна прослухати

За словами розробників, військові вже використовують нові рації на передовій, не боячись, що росіяни перехоплять чи приглушать зв'язок.

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Українські розробники створили нову рацію, яка нібито не глушиться російськими засобами радіоелектронної боротьби. Подробицями проєкту вони поділилися з виданням Vector.

Команда інженерів представила на виставці Incience Conference 2023 у Києві тактичну цифрову рацію Himera G1 Handhel Radio. Вона дозволяє вести переговори на рівні відділення-взводу на відстані до 0,5 км у міській забудові та до 2 км у полі, його можна збільшити до 15 км за допомогою ретрансляторів.

За словами розробників, захист від злому забезпечує надійне 256-бітове шифрування Advanced Encryption Standard (AES), а захист від засобів радіоелектронної боротьби – технологія псевдовипадкової перебудови робочих частот (ППРЧ). Рація в ефірі постійно "перескакує" між частотами, тому її практично неможливо виявити. Безпеці також сприяє невелика потужність випромінювання, оскільки росіяни не зможуть помітити роботу Himera G1 за допомогою радіоелектронних комплексів розвідки.

Спеціально для рації розробники створили мобільну програму, яка дозволяє налаштувати різні параметри зв'язку, використовуючи смартфон на Android. Himera G1 має також режим GPS-маяка, щоб українським військовим було простіше знайти та евакуювати своїх бійців.

Характеристики рації Himera G1 Handhel Radio:

час автономної роботи — 4 дні (в режимі 10/90);

рівень захисту від навколишнього середовища — IP65;

робоча температура — від -10 до +85 градусів Цельсія;

зв'язок зі смартфоном — Bluetooth 5.0;

роз'єми — USB Type C, 3,5-мм (для навушників).

Інженери збирають "Хімери" в Україні, використовуючи здебільшого українські деталі, тому й коштує вона недорого — близько 4000 гривень. Бійці Сил оборони вже використовують нові рації на передовій.

Раніше писали, як росіяни перехоплюють зв'язок в Україні комплексами РЕБ, прослуховуючи телефони та рації. Щоб не допустити витоку інформації, українські військові використовують на позиціях дротові телефони.