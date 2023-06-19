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Диджитал Российско-украинская война

Бойцы ВСУ получат компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ: что известно

система РЭБ, антидроновая система
Фото: Соцсети | Эти компактные системы РЭБ созданы умельцами из Мукачево

Проект Antidrone.cc из Мукачево ожидает поставку специальных антенн и сразу отправит партию РЭБ на фронт для наших героев.

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Разработчики антидроновых систем Мукачево заявили, что в скором времени украинские военные получат компактные и универсальные средства РЭБ, которые помогут им бороться с дронами-камикадзе российских оккупантов. Соответствующую информацию с видеороликом представители Antidrone.cc разместили у себя в фейсбуке.

Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, т.е. защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц. Модель уже полностью готова к производству, единственного, чего не хватает для масштабного запуска, – специальных антенн для передачи сигнала. Впрочем, пара готовых образцов с антеннами уже отправлены нашим бойцам на линию огня. Как только придут антенны (приблизительно к концу следующей недели), то еще 10 подобных аппаратов помогут ВСУ сбивать барражирующие боеприпасы российских оккупантов.

система РЭБ, антидроновая система Fullscreen
Две эти системы уже на фронте, еще 10 штук отправятся после получения специальных антенн
Фото: Соцсети

Как работает устройство:

  • Активация по необходимости при нажатии и удержании выключателя;
  • Время непрерывной работы – до 4 мин., после чего режим 1 работа активности и 3 мин. перерыв;
  • Диапазон частот: 850-940 МГц;
  • Мощность передатчика: 30 Вт
  • Аккумулятор: 3 Ач
  • Автономность: 60 мин.

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