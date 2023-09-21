"Не бластер и не микроволновка": как в Украине создают и применяют антидроновые ружья

Операторов антидроновых ружей будет готовить школа БПЛА "Крук", которая уж получила от производителя технику на 1,5 млн грн.

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В Украине в скором времени появится первая школа операторов антидроновых ружей. СЕО компании Kvertus Ярослав Филимонов рассказал в интервью медиа dev.ua, как такие средства производятся и применяются украинскими военными.

Представитель компании объяснил, что обращению с антидроновым ружьем нужно учиться также, как и работе с другой техникой: к примеру, беспилотными летальными аппаратами. Филимонов рассказал случай, когда в 2:00 получил звонок с передовой. Оказалось, что военный, который должен был управлять антидроновым ружьем, не мог с первого раза включить технику.

"Многие думают, что это как "Люди в черном": нажал — бахнуло — и до свидания. Но это реальная жизнь, а не фантастика. Это не бластер, не лазер, не микроволновка", — сказал Филимонов.

Он отметил, что Kvertus подписала меморандум со школой подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов "Крук". Именно они впервые в Украине займутся обучение военных работе с антидроновыми ружьями. Для этого компания уже передала необходимую технику на сумму более, чем в 1,5 млн грн.

Как испытывают и применяют антидроновые ружья

Разработчики антидроновых ружей активно принимают участие в полевых испытаниях своей техники.

"Практически каждую неделю мы ездим на полевые испытания в разных частях Украины. Сейчас компания находится в процессе получения разрешения для выезда "на ноль" и задействования разработок "на передке". Одна уважаемая личность сказала: "Если первое лицо компании производителя окопного РЭБа само не постоит в окопе под ним на нуле, то таким производителям доверять нельзя". Это правильное мнение", — рассказал Филимонов.

Оборудование Kvertus генерирует электромагнитный сигнал, который "забивает "белым шумом"" каналы связи и тем самым делает невозможным передачу сигналов к дрону и от дрона на извне. Дрон становится "слепым и немым". Антидроновые ружья работают на расстоянии до 3-х километров. Этого достаточно оператору дрона, чтобы либо услышать беспилотник, либо увидеть его и применить технику.

Какие антидроновые ружья производит Kvertus

Первое антидроновое ружье появилось в ассортименте производителя еще в 2017 году. Его вес был около 15 кг, но оно смогло заглушить дрон на расстоянии 400 метров. По состоянию на сегодня компания перестроили производство, чтобы адаптироваться под масштабные проекты. Поэтому теперь Kvertus, по словам Ярослава Филимонова, может изготовить 500 антидронових ружей за месяц.

"Наибольшим спросом сейчас пользуются устройства против FPV-дронов. Сейчас это самая большая проблема на линии соприкосновения", — уточнил он.

Также компания-производитель планирует увеличить площадь производства и нанять фрилансеров, которые помогут в сборке устройств, экономя время. Кроме того в октябре компания запускает собственный цех по металлообработке, закупив соответствующее оборудование. Все, что раньше Kvertus заказывал у подрядчиков, теперь будет делаться собственными силами. Это ускорит изготовление устройств.

Сейчас компания может предложить военным два вида антидроновых ружей. Цена на флагман производителя — антидроновое ружье KVS G-6 — составляет $12 000 + НДС. KVS G-6+ с усиленной вдвое частотой стоит $13 500.

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Антидроновое ружье KVS G-6

ANTIDRON KVS G-6 подавляет каналы управления дронами, фактически ослепляя противника. В результате оператор теряет связь с летательным аппаратом, камера больше не передает фото и видео, а системы управления не могут выполнять команды. Комплекс поражает большинство видов дронов, блокируя частоты дистанционного радиоуправления, видеопередачи, навигации GPS в радиусе до 3 км, на расстояние влияет сила сигнала и место расположение оператора. Одной батареи хватает на 25-30 минут работы, оставшийся уровень заряда отображается на специальном индикаторе. Общая исходящая мощность составляет 80 Вт.

Антидроновое ружье KVS G-6+

ANTIDRONE GUN KVS G-6+ — это эффективный прибор для борьбы с беспилотниками, которые могут угрожать объектам военной, гражданской и критической инфраструктуры, действующий путем подавления управляемых и навигационных каналов БПЛА, что приводит к нейтрализации и посадке вражеской техники.

Преимущества этого антидронового ружья в его портативности, быстроте действия, устойчивости к механическим повреждениям, заряда аккумулятора, направленности действия и легком весе (всего 6 кг).

Технические характеристики KVS G-6+

тип устройства — портативное;

время работы от аккумулятора — до 30 минут;

диаграмма направленности антенн — 30°;

диапазонов частот — 6 шт;

суммарная выходная мощность — 90 Вт;

эффективное расстояние подавления каналов управления БПЛА — до 3,5 км;

время автономной работы — до 30 минут;

усиление антенны — до 21 дБ;

вес — 6 кг.

Напомним, в августе мы писали о том, что украинцы улучшили антидроновые ружья для ВСУ. Тогда разработчик и производитель антидроновых систем "Піранья-Тех" представила шестую с начала года модификацию антидронового ружья "5 РАдК".

А в марте стало известно, что в Украине создали новые антидроновые ружья для ВСУ. Один комплекс подавляет коптеры и разведывательные беспилотники в пределах 6 км и повышает выживаемость бойцов на 70%.