Сбивать дроны-камикадзе станет проще: украинцы улучшили антидроновые ружья для ВСУ (видео)

В компании обещает представить модификацию защиты с датчиком, который поможет обнаруживать вражеские дроны прямо во время движения бойцов.

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Разработчик и производитель антидроновых систем "Піранья-Тех" представила шестую с начала года модификацию антидронового ружья "5 РАдК", рассказал в интервью порталу "Мілітарний" заместитель гендиректора компании Юрий Момот. По его словам, разработчики очень внимательно прислушиваются к пожеланиям бойцов ВСУ и всегда вносят необходимые изменения и улучшения в свою продукцию.

Свою работу "Піранья-Тех" начала еще в 2014 году после захвата Россией Крыма. Уже тогда стала очевидна особая роль беспилотников в боевых действиях. За это время компания разработала несколько систем защиты от дронов, которые уже много лет используются на фронте, а также поставляются зарубежным заказчикам. В данный момент Піранья-Тех активно сотрудничает с платформой Brave 1, которая собрала под своей эгидой множество украинских производителей систем радиоэлектронной борьбы.

Если говорить о свежей модификации пятидиапазонного антидронового ружья "Піранья-Тех 5 РАдК", то его основная модернизация на сегодня состоит в улучшении борьбы с FPV-дронами (беспилотники с управлением от первого лица). По словам Юрия Момота, "5 РАдК" обладает мощностью на 150 Вт и справляется с вражескими беспилотниками на расстоянии до 1,5 километров. Именно FPV-дронам производитель уделил внимание в своей новой версии.

5 РАдК теперь лучше сбивает FPV-дроны Фото: Піранья-Тех

Впрочем, модификацию прошли и трехдиапазонные ружья 3 РАдК, потому что бойцы просят улучшить качество и дальность поражения именно FPV-беспилотников. Именно небольшие гражданские дроны, в основном китайского производства или самосборные, используются противником для разведки и для сброса боеприпасов.

В данный момент компания Піранья-Тех готовит все необходимые документы на то, чтобы ее продукцию официально поставили в эксплуатацию в ВСУ. По заявлению Юрия Момота, компания собирает в месяц от 50 до 70 ружей, которые отправляются на фронт через волонтерские проекты и зарубежным заказчикам. Впрочем, у производителя нет проблем при необходимости увеличить мощность производства до 200-300 штук антидроновых ружей.

В ближайшем будущем компания собирается представить комплекс радиоэлектронной борьбы, который благодаря особым датчикам будет обнаруживать вражеские дроны заранее. Эти датчики смогут работать, и находить цели даже если отряд движется на военном транспорте.

Ранее Фокус сообщал, что войска РФ получили антидроновые ружья с детектором БПЛА. Устройство может обнаруживать дроны на расстоянии до одного километра, что позволит оккупантам предотвращать атаки с воздуха, говорят разработчики.