"Первый удар будет тяжелейшим": бойцы ВСУ готовятся к наступлению на Запорожье, — The Economist

По словам журналистов, россияне планировали бросить в первоначальное наступление 20-30 тысяч военных. Но половину отправили в Курскую область.

В 2023 году во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области каждый квадратный метр территории был мировой новостью. Теперь наступают уже россияне, и огласка в прессе уже не та. Об этом пишет The Economist.

Боец Григорий провел десять дней в окопах Работиного. Теперь "время для секса, наркотиков и рок-н-ролла", объяснил он. Но голос звучал нервно от адреналина от передовой.

36-летний пехотинец 65-й бригады прошел 7 километров от позиций с 60 кг экипировки, с антеннами-глушилками и большой пачкой батарей — жизненно важный набор для всех, работающих под небом в Запорожской области, полным дронов.

"Это происходит, — сказал Гриша. — Вы можете это видеть. Они идут — ползут, ползут, ищут любой выход".

Украинская разведка считает, что Россия готовит масштабное наступление на Запорожье, в 30 км от фронта. Один из трех центров тяжелой промышленности страны остается важным для выживания Украины как функционирующего государства.

В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что вся область принадлежит РФ. Несмотря на то, что под контролем оккупационных войск только ее треть.

За два месяца российские ракеты и КАБы разрушили 1500 домов в городе. Представители Украины предупреждают, что 130 000 российских военных могут бросить в бой.

Подготовка ВСУ к наступлению россиян в Запорожской области

Работа ведется основательно — минные поля, инженерные заграждения и железобетонные сооружения

Не все украинские военные считают наступление на Запорожье неизбежным. Полковник Алексей Кильченко, командующий 3-й бригадой оперативного назначения НГ "Спартан", сказал, что российские войска связаны в других районах. По его словам, россияне планировали бросить две дивизии (20-30 тысяч военных) в первоначальное наступление, но половину отправили в Курскую область в поддержку контрнаступлению на украинском выступе.

"Лембергс", командующий батальоном 118-й бригады соглашается: "Они еще не готовы для удара, но когда будут, первый удар будет тяжелейшим".

Но строятся новые укрепления, которые кольцами расходятся от областного центра. Работа ведется основательно — минные поля, инженерные заграждения и железобетонные сооружения — в отличие от более хаотичной картины в соседней Донецкой области, которая остается местом самых тяжелых боев.

Там ВС РФ продвигаются быстрее, чем когда-либо с февраля 2022 года. Российские командиры усвоили первоначальные ошибки и разработали мрачную формулу: беспилотники, РЭБ, управляемые авиабомбы, безжалостное командование и волны одноразовой пехоты. Они бьют по Украине там, где она слабее всего, перерезая линии снабжения и окружая цели, а не нанося удары в лоб, как когда-то. Это нелегко — они теряют до 1500 солдат в день в своем наступлении, которое длится уже год. Но они вербуют больше, чем теряют.

"Послушайте, у них никогда не будет проблем с личным составом, — сказал полковник Хильченко. — Они загоняют людей в долги, в кредиты и заставляют их сражаться за них. Они не остановятся".

У Украины, наоборот, кадровые проблемы. Высокопоставленный украинский чиновник говорит, что он обеспокоен тем, что к весне ситуация может стать непоправимой. Еще большая проблема — качество новобранцев.

"Форест", командир батальона 65-й бригады, говорит, что мужчины, отправляемые из штаба армии, сейчас в основном слишком стары или не мотивированы, чтобы быть полезными. Все, за исключением нескольких, старше 45 лет.

"Мне отправляют ребят, 50 плюс, с врачебными справками, в которых говорится, что они слишком больны, чтобы служить, — отметил он. — Иногда кажется, что я управляю детским садом, а не боевым подразделением".

В расположении бригады новобранцы проходят боевое злогодження. Это последний этап подготовки перед отправкой на фронт через несколько дней. Новобранец, который прибыл позже всех, — Григорий, 51-летний бывший рабочий из Полтавской области. У него золотые зубы, очки с диоптриями +9. Григорий признается, что удивлен не меньше других тому, что его зачислили; он не ожидал, что офицеры мобилизуют полуслепого человека. Ему тяжело ходить в бронежилете. Но обращаться с огнестрельным оружием он уже привык.

"Стрелять может каждый, — говорит он. А вот попадать в цель у меня не очень получается".

Широко признано, что ситуация на линии фронта тяжелее, чем когда-либо с первых дней войны. Многие опасаются, что значительное отступление украинцев вскоре может стать неизбежным. Пока что надвигающаяся угроза держит солдат в Запорожье сосредоточенными.

Они говорят, что помнят зверства, последовавшие за российским наступлением и оккупацией. Опыт сопротивления все еще имеет значение. Как бы слаба ни была Украина, Россию можно победить, утверждает "Форест".

В доказательство он приводит февральскую засаду, когда его батальон в одиночку уничтожил механизированную колонну из двух десятков российских машин.

"Чечен", бригадный офицер, возглавляющий тренировку новых солдат, говорит, что он по-прежнему полон решимости сражаться до конца.

"Раздача территорий этим отвратительным людям не гарантирует, что это прекратится", — отметил он, признав все же, что меньше солдат, чем когда-либо, разделяют его решимость.

"Это уже даже не 50 на 50, а 30 на 70", — сказал он.

Лемберг описывает положение еще жестче.

"В 2022 году я был готов рвать россиян зубами. В 2023 году мне просто нужен был отдых. В этом году? Мне почти было наплевать", — отметил он.

Напомним, что микросхемы из США и Германии запускают баллистические ракеты КНДР.

Также сообщалось, что СБУ опубликовала кадры обломков баллистической ракеты "Кедр".