Пхеньян свободно получает западные микросхемы для баллистических снарядов KN-23 вопреки санкциям Запада. Удары северокорейскими ракетами по украинским городам убили по меньшей мере 28 человек, более 200 получили ранения.

Северная Корея получает западные микросхемы и встраивает их в баллистические ракеты, вопреки действующим санкциям. Об этом сообщили американскому телеканалу CNN несколько украинских военных чиновников.

В последнее время отмечается резкое увеличение количества ракетных ударов ВС РФ баллистическими ракетами, около трети из них произведены в Северной Корее. Только благодаря западным компонентам оккупанты запускают их по Украине, заявляют источники.

Один из чиновников говорит, что Россия в 2024 году выпустила около 60 северокорейских ракет KN-23, примерно треть от общего числа запусков баллистических снарядов. В августе и сентябре наблюдался всплеск атак данными типами ракет, когда Киев впервые публично заявил об использовании KN-23. При ударах с использованием северокорейских ракет погибло по меньшей мере 28 человек и 213 получили ранения.

Следователи Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз изучают обломки ракет КН-23, которыми РФ обстреливает Украину

"С весны Россия гораздо больше использует баллистические ракеты и ударные беспилотники для ударов по Украине. И меньше крылатых ракет", — заявил CNN исполняющий обязанности начальника коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Важнейшие компоненты для ракет КНДР производят девять западных производителей, в их числе — компании из США, Нидерландов и Великобритании. Проверенные украинскими специалистами компоненты ракет KN-23/24 произвели еще в 2023 году, что означает их быструю поставку в Северную Корею.

Около 70% элементов американского производства, есть также компоненты из Германии и Швейцарии. Международные эксперты указывают на Китай как на вероятный канал поставок этих комплектующих в КНДР.

"Все, что работает для управления ракетой, чтобы она летела — это все иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. Ничего корейского нет. Единственное, что корейское — металл, который быстро ржавеет", — объяснил заведующий военно-исследовательской лабораторией Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

Напомним, Париж разрешил Киеву бить французскими дальнобойными ракетами по территории России. Также Франция "открыта для приглашения" Украины в НАТО.

Украинские военные впервые ударили по России британскими крылатыми ракетами Storm Shadow 20 ноября 2024 года. Лондон посчитал участие КНДР эскалацией большой войны.