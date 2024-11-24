"Нічого корейського": мікросхеми із США та Німеччини запускають балістичні ракети КНДР, – ЗМІ

Пхеньян вільно отримує західні мікросхеми для балістичних снарядів KN-23 всупереч санкціям Заходу. Удари північнокорейськими ракетами по українських містах убили щонайменше 28 осіб, понад 200 були поранені.

Північна Корея отримує західні мікросхеми і вбудовує їх у балістичні ракети, всупереч чинним санкціям. Про це повідомили американському телеканалу CNN кілька українських військових чиновників.

Останнім часом відзначається різке збільшення кількості ракетних ударів ЗС РФ балістичними ракетами, близько третини з них вироблені в Північній Кореї. Тільки завдяки західним компонентам окупанти запускають їх по Україні, заявляють джерела.

Один із чиновників каже, що Росія у 2024 році випустила приблизно 60 північнокорейських ракет KN-23, приблизно третину від загальної кількості запусків балістичних снарядів. У серпні та вересні спостерігався сплеск атак цими типами ракет, коли Київ уперше публічно заявив про використання KN-23. Під час ударів із використанням північнокорейських ракет загинуло щонайменше 28 осіб і 213 отримали поранення.

Слідчі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз вивчають уламки ракет КН-23, якими РФ обстрілює Україну

"З весни Росія набагато більше використовує балістичні ракети та ударні безпілотники для ударів по Україні. І менше крилатих ракет", — заявив CNN виконувач обов'язків начальника комунікацій Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Найважливіші компоненти для ракет КНДР виробляють дев'ять західних виробників, серед них — компанії зі США, Нідерландів і Великої Британії. Перевірені українськими фахівцями компоненти ракет KN-23/24 виготовили ще 2023 року, що означає їхню швидку поставку Північній Кореї.

Близько 70% елементів американського виробництва, є також компоненти з Німеччини та Швейцарії. Міжнародні експерти вказують на Китай як на ймовірний канал постачання цих комплектуючих до КНДР.

"Усе, що працює для управління ракетою, щоб вона летіла — це все іноземні компоненти. Уся електроніка іноземна. Нічого корейського немає. Єдине, що корейське — метал, який швидко іржавіє", — пояснив завідувач військово-дослідної лабораторії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

Нагадаємо, Париж дозволив Києву бити французькими далекобійними ракетами по території Росії. Також Франція "відкрита для запрошення" України в НАТО.

Українські військові вперше вдарили по Росії британськими крилатими ракетами Storm Shadow 20 листопада 2024 року. Лондон вважає участь КНДР ескалацією великої війни.