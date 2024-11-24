Удар по Днепру: СБУ опубликовала кадры обломков баллистической ракеты "Кедр" (видео)

По словам представителей СБУ, ракета, о которой идет речь, — двигалась по баллистической территории, на нее влияло только аэробаллистическое сопротивление. По данным Пентагона, в основе этой разработки — РС-26 "Рубеж".

В субботу, 24 ноября, появились новые кадры обломков российской баллистической ракеты средней дальности "Кедр" ("Орешник"), которой российские войска обстреляли город Днепр. Об этом сообщает The Associated Press.

Кадры межконтинентальной баллистической ракеты Кедр

Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которой ударили по заводу в Днепре в прошлый четверг, 21 ноября, отмечается в публикации.

На кадрах металлические фрагменты ракеты "Кедр" ("Орешник") лежат на искусственном газоне перед камуфляжной сеткой в неустановленном месте. По данным Пентагона, в основе этой разработки — РС-26 "Рубеж".

Сообщается, что пока эти обломки еще не анализировали. СБУ не называет использовавшуюся ракету, но отмечается, что она относится к тому типу, который раньше не видели.

По словам одного из следователей, это первый случай, когда обломки такого боеприпаса находили на территории Украины.

"Следует сказать, что указанные обломки ракеты были найдены и изъяты следственными органами Службы безопасности после ракетного удара, который был нанесен по городу Днепр 21 ноября 2024 года", — отметил представитель СБУ по имени Олег.

Он добавил, что ракета, о которой идет речь, — баллистического типа и двигалась по баллистической территории, при этом на нее влияло только аэробаллистическое сопротивление.

Напомним, что Украина сможет уничтожать "несбиваемые" российские ракеты "Кедр". По оценкам экспертов, украинской ПВО проще сбить 6 разных боевых частей "Кедра", чем целостную ракету.

Также сообщалось о том, кто из партнеров обеспечит поставки Украине систем ПРО THAAD за $3 млрд.