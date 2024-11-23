Защита от "Рубежей". Кто из партнеров обеспечит Украине систему ПРО THAAD за $3 млрд

Российские межконтинентальные баллистические ракеты перехватывают самые передовые системы ПРО. Киев хочет попросить у Запада систему THAAD, но с учетом того, как "выбивались" батареи ЗРК Patriot, шансы на успех не велики. Фокус выяснил, кто из партнеров отважится на такой шаг.

Удар по заводу "Южмаш" в Днепре вызвал ряд вопросов по поводу примененного Россией типа ракеты. Президент РФ Владимир Путин заявил об ударе новейшей баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении в ответ на пуски ВСУ западных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории РФ.

США также говорят, что это была экспериментальная баллистическая ракета средней дальности, созданная на базе межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-26 "Рубеж". Опрошенные Фокусом военные аналитики утверждали, что речь идет именно об МБР "Рубеж", но Запад предпочел снизить градус напряжения и почти согласился с версией Кремля.

В настоящее время Украина ожидает результаты работы специалистов, которые подтвердят тип использованной ракеты. Тем временем Киев готовится противостоять российским МБР и хочет запросить у Запада соответствующие системы противоракетной обороны (ПРО).

Представитель украинского МИД в общении с агентством Bloomberg заявил, что одним из вариантов является запрос на высокотехнологичную систему THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), производимую корпорацией Lockheed Martin.

Другие рассматриваемые позиции — модернизированные системы Patriot и морской комплекс Aegis, устанавливаемый на эсминцы Arleigh Burke и крейсеры Ticonderoga, сообщили источники "Укринформа".

Отметим, что также имеется вариант наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Подобную технологию США ввели в эксплуатацию в Польше в декабре 2023 года для защиты Европы от российских и иранских баллистических ракет.

Удовольствие за $3 млрд: кто оплатит новое вооружение для Украины

Предположительно, система THAAD может перехватить МБР, но о каких-либо испытаниях такого рода и их результатах ничего не известно. Известно, что армия ОАЭ успешно перехватила с помощью THAAD баллистическую ракету во время атаки боевиков-хуситов на нефтяной объект в январе 2021 года.

Система THAAD перехватывает цели выше стратосферы, она имеется на вооружении Израиля, Южной Кореи, ОАЭ и Саудовской Аравии. Примерная стоимость технологии доходит до 3 миллиардов долларов.

Собеседники Фокуса скептически относится к вероятности реализации просьбы Киева. Теоретически можно уговорить американцев предоставить THAAD на ограниченный период времени, но повышенный риск ее уничтожения будет всегда, говорит военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Украинским военным специалистам придется проходить курс обучения как минимум несколько месяцев для использования нового оборудования. А вдруг россияне уничтожат или повредят эту систему, как было не раз c ЗРК Patriot? Все же 3 миллиарда долларов — не малые деньги, в три раза больше цены установки Patriot. Думаю, американцам проще остановить войну в Украине, чем передавать нам THAAD", — уверен он.

С начала полномасштабной войны Украине удалось убедить западных союзников предоставить современные системы ПВО. Буквально каждый раунд переговоров проходил с трудом. Батареи Patriot, которых в распоряжении США более тысячи штук, причем 500 из них пребывают в резерве, приходилось чуть ли не выбивать, напоминает Ступак.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что для полного закрытия неба над территорией страны нужно 25 штук ПВО Patriot, по 6-8 батарей в каждой. В настоящее время в Украине имеется максимум 5 таких систем.

"Стоимость одного выстрела THAAD доходит до 20 миллионов долларов. Представьте, сколько потребуется денег на эксплуатацию и содержание столь технологичной системы", — подчеркнул эксперт.

Украинский политолог Юрий Романенко также считает, что просьба о столь дорогом вооружении изначально невыполнима. И причина не в дороговизне, а в том, что из Генштаба ВСУ ранее "уходили" данные о производителях вооружений.

Главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов в конце октября 2024 года обнаружил на российском сайте презентацию о производстве БПЛА, созданную в 2023 году Главным управлением беспилотных систем Генштаба. Россияне получили доступ не только к данным о моделях дронов, но и к секретной информации: телефонам и именам руководителей, адресам и названиям производителей.

"Нелогично просить такое оружие, его нам никто не даст. THAAD перехватывает цели выше стратосферы, ее могли себе позволить несколько богатейших стран", — замечает эксперт.

Отметим, что в одном из оружейных запросов в декабре 2023 года на миллиарды долларов Киев включал дорогие позиции. Среди желаемых вооружений были транспортные самолеты C-17 Globemaster, многоцелевые вертолеты Blackhawk и ударные Apache, танки Abrams и система THAAD. Однако Пентагон так не поставил ни оного запрашиваемой позиции.

Напомним, утром 20 ноября ВСУ успешно ударили 10 крылатыми ракетами Storm Shadow по командному пункту ВС РФ в Марьино Курской области. Оттуда могли управлять 50-тысячным контингентом российских и северокорейских войск.

Фокус также писал, как Зеленский раскритиковал решение Верховной Рады устроить выходной из-за угрозы удара ракетой "Орешник". В случае реальной угрозы следует направляться в укрытие, посоветовал он.