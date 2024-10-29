Предатель выдал РФ данные о производителях БПЛА с адресами: Бутусов обратился в Генштаб

Украинское командование обязано назвать и наказать должностных лиц, которые приказали собрать информацию о производителях дронов, уверен главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Месяц назад эти данные появились у россиян.

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Из-за проблем с безопасностью граждане РФ получили в полное распоряжение все данные о предприятиях, которые выпускают дроны для ВСУ. "Слив" секретной информации мог произойти из-за проблем с каналами связи или из-за "утечки" на высоких ступенях власти. О деталях утечки и о том, какими должны бы быть действия Генштаба ВСУ, военный корреспондент, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал на странице Facebook.

Бутусов сообщил, что на российском сайте опубликовали презентацию о производстве дронов для ВСУ (название портала не указал). В 2023 году презентацию создало Главное управление беспилотных систем Генштаба. По его словам, документ содержал информацию о том, какие модели БПЛА производятся, какие виды боеприпасов и комплектующие используются. Кроме того, там были полные данные о производителях — реквизиты, телефоны и имена руководителей, адреса и названия компаний. Месяц назад россияне получили полную базу данных о предприятиях по выпуску украинских беспилотников, которые применяются в боевых действиях. Тогда же было открыто уголовное производство в СБУ. Журналист отметил, что ожидал определенные действия от командования в отношении ответственных лиц, но до сих пор ничего не было сделано.

"Надеюсь, контрразведка СБУ найдет конкретного предателя, который либо является российским агентом, либо сделал возможным передачу данных российскому агенту. Очевидно, что этот тайный документ — далеко не единственный, который враг получает прямо из Генштаба, и необходимо остановить этот виток. Ситуация очень угрожающая", — пояснил Бутусов.

Дроны для ВСУ — Бутусов о сливе данных о производителях БПЛА Фото: Скриншот

По мнению военного корреспондента, Генштаб ВСУ должен сделать два шага:

назвать имена и должности ответственных лиц, которые приказали собрать в одном документе информацию обо всех производителях дронов. После этого этих людей нужно снять с должностей, предложил Бутусов. Он уверен, что не было необходимости для аккумулирования всех данных и это "невозможно объяснить с точки зрения здравого смысла". По мнению журналиста, такую идею мог высказать "враг или человек без интеллекта";

назвать имена и должности ответственных за безопасность, поскольку через них россияне получили доступ к военным данным. При этом враг мог воспользоваться или незащищенным каналом обмена данных, или была утечка "на высоком уровне".

По мнению Бутусова, если военное руководство не накажет ответственных, то подобные утечки будут и в дальнейшем продолжаться.

"Если не будет объявлено о наказании, значит такие утечки повторятся, и российская агентура продолжит работу на верху", — написал он.

Дроны для ВСУ — Бутусов о шагах, которые должен сделать Генштаб из-за слива Фото: Скриншот

Пока что нет реакции командования на заявление Бутусова.

Отметим, 18 июля Вадим Сухаревский, командующий Силами беспилотных систем, созданных весной 2024 года, рассказал о развитии производства дронов в Украине. Рассказ прозвучал во время интервью "Армия TV". Сухаревский сообщил, что производители разработали 165 моделей БПЛА, а в течение двух кварталов 2024 года выпуск вырос в шесть раз по сравнению со всем предыдущим годом.

Напоминаем, 16 октября Бутусов разоблачил 50 прокуроров из Хмельницкой области, которые получили статус людей с инвалидностью в МСЭК под руководством Татьяны Крупы. При этом Крупа получила подозрение в получении незаконной выгоды и находится под следствием, сообщили в СБУ.