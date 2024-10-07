6 млн долларов наличными дома: суд избрал меру пресечения главе Хмельницкой МСЭК (фото)

Татьяну Крупу отправили под стражу на два месяца с возможностью внесения залога в 500 млн гривен. Руководительницу Хмельницкого областного центра МСЭК подозревают в незаконном обогащении.

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В понедельник, 7 октября, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), которую подозревают в незаконном обогащении. Ее отправили под арест на 60 суток. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн гривен.

Татьяна Крупа Фото: Еспресо

Дело руководительницы Хмельницкой МСЭК

Напомним, 4 октября сотрудники ГБР провели обыски в рабочем кабинете и по месту жительства руководительницы Хмельницкой МСЭК, где обнаружили 100 тысяч долл., медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у женщины изъяли 5 млн 244 тыс. долларов США, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты. Чиновницу и ее сына, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда в Хмельницкой области, подозревают в незаконном обогащении. Правоохранители фамилии подозреваемых не называли, однако известно, что Хмельницкую МСЭК возглавляет Татьяна Крупа, а ее сын — Александр Крупа.

5 октября стало известно, что ГБР изучает списки людей, которые были найдены в рабочем кабинете руководительницы Хмельницкой МСЭК. СМИ также сообщали, что все мужчины из семьи задержанной чиновницы имеют оформленную инвалидность. Вместе со справкой они получили отсрочку от мобилизации и право выезда за границу.