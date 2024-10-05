ГБР изучает списки "уклонистов", которые нашли у главы МСЭК Хмельниччины: что им может грозить

Всех, кто указан в списке, должны проверить органы досудебного расследования, отметила адвокат Наталья Свирневская. Мера же наказания будет зависеть от того, заставили ли людей дать взятку или они сами ее предлагали.

Related video

Государственное бюро расследований в Хмельницком изучает списки людей, которые были найдены во время обысков в рабочем кабинете руководительницы областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. Об этом сообщает "Суспільне".

Как рассказала пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, в списках "уклонистов" были указаны фамилии и их фиктивные диагнозы.

СМИ писали, что все мужчины из семьи хмельницкой чиновницы оформили инвалидность. Вместе со справкой они получили отсрочку от мобилизации и право выезда за границу.

Что грозит уклонистам

Адвокат Наталья Свирневская рассказала, что всех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования. Если будет доказано, что у человека неправильный диагноз, который "установлен" с целью уклонения от мобилизации, ему может грозить ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины, то есть лишение свободы от трех до пяти лет.

Если же органы досудебного расследования установят, что за получение нужного диагноза были предоставлены деньги, то такие действия могут квалифицироваться уже по статье 369 Уголовного кодекса. Она предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Мера наказания будет зависеть и от того, заставили ли людей дать взятку или они сами ее предлагали, пояснила Наталья Свирневская.

Как сообщили в ГБР, руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, у которой во время обысков только наличными в нашли почти 6 миллионов долларов США, задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Чиновнице грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией всего имущества.

В июне правоохранители разоблачили депутата Ужгородского горсовета, который требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. За различные суммы взяток он гарантировал "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью.

Напомним, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны Роман Костенко отмечал, что до конца текущего года в ряды Вооруженных сил Украины необходимо мобилизовать 200 тысяч военных.