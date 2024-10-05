ДБР вивчає списки "ухилянтів", які знайшли у голови МСЕК Хмельниччини: що їм може загрожувати

Усіх, хто вказаний у списку, мають перевірити органи досудового розслідування, зазначила адвокатка Наталія Свірневська. Міра ж покарання залежатиме від того, чи людей змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували.

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Державне бюро розслідувань у Хмельницькому вивчає списки людей, які були знайдені під час обшуків у робочому кабінеті керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. Про це повідомляє "Суспільне".

Як розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, у списках "ухилянтів" були зазначені прізвища та їхні фіктивні діагнози.

ЗМІ писали, що усі чоловіки з родини хмельницької чиновниці оформили інвалідність. Разом з довідкою вони отримали відстрочку від мобілізації та право виїзду за кордон.

Що загрожує ухилянтам

Адвокатка Наталія Свірневська розповіла, що усіх, хто вказаний у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування. Якщо буде доведено, що у людини неправильний діагноз, який "встановлений" з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України, тобто позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Якщо ж органи досудового розслідування встановлять, що за отримання потрібного діагнозу були надані гроші, то такі дії можуть кваліфікуватися вже за статтею 369 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Міра покарання буде залежати й від того, чи людей змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували, пояснила Наталія Свірневська.

Як повідомили у ДБР, керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої під час обшуків лише готівкою у знайшли майже 6 мільйонів доларів США, затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

Посадовиці загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

У червні правоохоронці викрили депутата Ужгородської міськради, який вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. За різні суми хабарів він гарантував "пришвидшену" процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Нагадаємо, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Роман Костенко зазначав, що до кінця поточного року до лав Збройних сил України необхідно мобілізувати 200 тисяч військових.