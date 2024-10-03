Немає навіть 20%: Україні потрібно мобілізувати 200 тис. військових до кінця року, — The Times

Видання зазначає, що наразі ледве мобілізується четверта частина від необхідної кількості через корупцію, нестачу персоналу та хаос в самих ТЦК.

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До кінця поточного року до лав Збройних сил України необхідно мобілізувати 200 тисяч військових. Наразі цю ціль досягти важко, пише The Times з посиланням на народного депутата від політичної партії "Голос", секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної оборони Романа Костенка.

Видання зазначає, що наразі в країні майже мільйон мобілізованих солдат. Більшість з них воюють з початку війни. Окрім того, за даними НАТО, Росія щомісяця мобілізує приблизно 30 тисяч військових, зазнаючи "дуже великих" втрат. Тому ціль у 200 тисяч необхідна, але її стає все важче досягти.

Видання, посилаючись на працівника ТЦК з Одеської області, зазначає, що "відомство значно не досягає поставлених цілей". Він розповів, що в деякі дні вручали по 100 повісток, однак відгукувалась лише невелика кількість чоловіків.

"Ми не мобілізуємо навіть 20 відсотків від того, що потрібно", — додав працівник ТЦК.

Серед причин, чому неможливо мобілізувати необхідну кількість військових, він назвав корупцію, безгосподарність органів ТЦК та розчарування в роботі. За словами неназваного працівника ТЦК, колеги брали хабарі за підроблені документи про відстрочку від мобілізації. Окрім того, дається взнаки нестача персоналу: працівники повинні брати на себе одразу багато функцій — від оформлення документів до вуличного патрулювання. Водночас керівництво в разі невиконання обов'язків погрожувало відправити співробітників на передову.

За інформацією працівника ТЦК, часто до них приходять чоловіки з різного роду захворюваннями, з якими неможливо мобілізувати — це туберкульоз, гепатит або ВІЛ. Дуже часто їх направляють на ВЛК лише для того, щоб переконатись в їхніх хворобах.

Раніше Фокус писав, що через нестачу військових російська армія захопила Вугледар на Донбасі. Наразі темпи призову збільшилися, однак на фронті все одно недостатньо піхоти, що призводить до територіальних втрат.

Також є важливим і питання демобілізації, тому що українські військові мають право на відпочинок. Тому коли людина йде на фронт, вона повинна знати визначені терміни служби.