Допомагав отримувати відстрочку від мобілізації: на Закарпатті на хабарі попався місцевий депутат (фото)

За інформацією правоохоронців, депутат пропонував пришвидшити отримання довідки про догляд за родичами з інвалідністю. Ці документи були підставою для відстрочки від мобілізації.

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Правоохоронці викрили депутата Ужгородської міськради, який вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами. Про це інформують в пресцентрі Служби безпеки.

Як повідомляється, за різні суми хабарів чиновник гарантував їм "пришвидшену" процедуру отримання довідок, які підтверджують факт догляду за особами з інвалідністю.

Депутата затримали на гарячому під час отримання ним неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У поліції додали, що посадовця помістили до ізолятора тимчасового отримання.

Як повідомляє видання "LB.ua", затриманим виявився заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, депутат Мирослав Горват.

Нагадаємо, на Закарпатті засудили завідувача музею, який нездужав після отримання повістки. Чоловік заявив, що частину його тіла паралізувало, але до медиків того дня не звернувся.

Також ми писали, що у Львові затримали військового, який за хабар обіцяв домовитись про влаштування мобілізованого у тилову частину.