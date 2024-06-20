Помогал получать отсрочку от мобилизации: на Закарпатье на взятке попался местный депутат (фото)

По информации правоохранителей, депутат предлагал ускорить получение справки об уходе за родственниками с инвалидностью. Эти документы были основанием для отсрочки от мобилизации.

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Правоохранители разоблачили депутата Ужгородского горсовета, который требовал деньги с военнообязанных, претендующих на отсрочку от призыва по семейным обстоятельствам. Об этом информируют в пресс-центре Службы безопасности.

Как сообщается, за различные суммы взяток чиновник гарантировал им "ускоренную" процедуру получения справок, подтверждающих факт ухода за лицами с инвалидностью.

Депутата задержали с поличным во время получения им неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции добавили, что чиновника поместили в изолятор временного получения.

Как сообщает издание "LB.ua", задержанным оказался заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Ужгородского городского совета, депутат Мирослав Горват.

Напомним, на Закарпатье осудили заведующего музея, который заболел после получения повестки. Мужчина заявил, что часть его тела парализовало, но к медикам в тот день не обратился.

Также мы писали, что во Львове задержали военного, который за взятку обещал договориться об устройстве мобилизованного в тыловую часть.