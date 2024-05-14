300 литров топлива за отсрочку от мобилизации: в Одесской области задержали работника ТЦК

Служащего задержали во время передачи временного удостоверения военнообязанного, за которое, по информации полиции, он получил 15 тысяч гривен.

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В Одесской области правоохранители задержали сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), который требовал у местного жителя взятку за выдачу справки о бронировании от мобилизации. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Фигурант, как утверждают правоохранители, угрожал отправить мужчину в зону боевых действий, если тот не даст ему 300 литров горючего или же эквивалентную ему сумму.

Работника ТЦК задержали во время передачи временного удостоверения военнообязанного, которое он заранее подготовил. За эту "услугу" он получил 15 тысяч гривен.

В полиции заявили, что гражданин, которому работник ТЦК создавал искусственные препятствия и требовал взятку, работает на предприятии критической инфраструктуры и поэтому имел законное право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Впрочем, фигурант настаивал, что выдача этой справки зависит именно от него.

Следователи сообщили работнику ТЦК о подозрении по части третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

По ходатайству полицейских суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 24 апреля во Львове ГБР задержало военного, который за взятку обещал договориться об устройстве мобилизованного в тыловую часть.

15 апреля суд на Львовщине признал виновным в превышении полномочий начальника местного ТЦК, который мобилизовал забронированного мужчину.