300 літрів пального за відстрочку від мобілізації: на Одещині затримали працівника ТЦК

Службовця затримали під час передавання тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, за яке, за інформацією поліції, він отримав 15 тисяч гривень.

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В Одеській області правоохоронці затримали співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), який вимагав у місцевого жителя хабар за видавання довідки про бронювання від мобілізації. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Фігурант, як стверджують правоохоронці, погрожував відправити чоловіка в зону бойових дій, якщо той не дасть йому 300 літрів пального або ж еквівалентну йому суму.

Працівника ТЦК затримали під час передавання тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, яке він заздалегідь підготував. За цю "послугу" він отримав 15 тисяч гривень.

У поліції заявили, що громадянин, якому працівник ТЦК створював штучні перешкоди та вимагав хабар, працює на підприємстві критичної інфраструктури і тому мав законне право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Утім, фігурант наполягав, що видавання цієї довідки залежить саме від нього.

Слідчі повідомили працівнику ТЦК про підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 24 квітня у Львові ДБР затримало військового, який за хабар обіцяв домовитись про влаштування мобілізованого у тилову частину.

15 квітня суд на Львівщині визнав винним у перевищенні повноважень начальника місцевого ТЦК, який мобілізував заброньованого чоловіка.