6 млн доларів готівкою вдома: суд обрав запобіжний захід голові Хмельницької МСЕК (фото)

Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

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У понеділок, 7 жовтня, Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), яку підозрюють у незаконному збагаченні. Її відправили під арешт на 60 діб. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні.

Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн гривень.

Тетяна Крупа Фото: Еспресо

Справа керівниці Хмельницької МСЕК

Нагадаємо, 4 жовтня працівники ДБР провели обшуки в робочому кабінеті і за місцем проживання очільниці Хмельницької МСЕК, де виявили 100 тисяч дол., медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у жінки вилучили 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти. Посадовицю і її сина, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду у Хмельницькій області, підозрюють у незаконному збагаченні. Правоохоронці прізвища підозрюваних не називали, однак відомо, що Хмельницьку МСЕК очолює Тетяна Крупа, а її син — Олександр Крупа.

5 жовтня стало відомо, що ДБР вивчає списки людей, які були знайдені у робочому кабінеті керівниці Хмельницької МСЕК. ЗМІ також повідомляли, що усі чоловіки з родини затриманої посадовиці мають оформлену інвалідність. Разом з довідкою вони отримали відстрочку від мобілізації та право виїзду за кордон.